Educazione civica al centro di un evento in programma a Civitavecchia nei prossimi giorni

Si svolgerà a Civitavecchia il prossimo 8 ottobre la fase finale della XI edizione dell’International Tour Film Festival di Civitavecchia dedicata all’Istruzione e al rispetto dei Diritti Umani.

Il tema centrale dell’edizione 2022 è ispirato ai criteri guida alla base del nostro Ordinamento che fanno riferimento al principio solidarista, che giustifica la richiesta al cittadino di adempiere ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 della Costituzione).

Molte scuole hanno partecipato ad un concorso che prevedeva la produzione di un video sulle pratiche dell’educazione civica.

In tanti si sono misurati mettendo in vetrina le loro migliori pratiche didattiche sperimentate in Educazione Civica e nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento durante l’anno scolastico 2021/2022 attraverso video e cortometraggi attraverso cui convincere ed emozionare lo spettatore.

Nel corso dell’evento si assisterà alla proiezione dei filmati finalisti dell’XI^ edizione dell’ITFF.

Nel corso dell’evento verranno presentati anche i risultati di una ricerca condotta dall’Associazione “La Voce della Scuola Live”, in collaborazione con l’Associazione degli insegnanti delle Scienze giuridiche ed economiche APIDGE e con l’Istituto per la ricerca accademica, sociale ed economica IRASE.

Con l’indagine, mirata sull’intero territorio nazionale, sono state raccolte le istanze degli studenti, dei docenti e dei dirigenti delle scuole italiane denominata sul tema dell’Educazione Civica.