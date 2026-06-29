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Docenti
29.06.2026

Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2026/2027: Tempi e procedura prevista

Salvatore Pappalardo
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Indice
Ripartizione dei posti
Fase ordinaria immissione in ruolo
Fase straordinaria immissione in ruolo sostegno
Accettazione delle nomine

In attesa che il MEF dia l’autorizzazione all’assunzione in ruolo dei docenti per la copertura dei circa 47.000 posti vacanti e disponibili a livello nazionale su tutti gli ordini e gradi di scuola; il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha previsto di chiudere le operazioni prima dell’inizio dell’anno scolastico 2026/2027 e comunque entro il 31 agosto del 2026.

Ripartizione dei posti

La procedura generale per le immissioni in ruolo è regolamentata dall’art. 399 del decreto legislativo 297 del 1994 che prevede la ripartizione dei posti vacanti e disponibili annualmente siano attribuiti per il 50% ai vincitori dei concorsi per titoli ed esami secondo il seguente ordine (2016, 2018, 2020, e nell’ordine dei successivi tre concorsi PNRR.) e il restante 50 %, attingendo dalle GAE (graduatorie a esaurimento).


Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti a esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Fermo restante che detti posti sono reintegrati nei concorsi successivi.
Qualora la (GAE) graduatoria a esaurimento dovesse essere esaurita, i posti andrebbero a incrementare i posti del concorso.

Fase ordinaria immissione in ruolo

La fase ordinaria immissioni in ruolo, dovrebbe terminarsi entro il 30 luglio, secondo il seguente ordine:
• Immissioni in ruolo dei docenti inseriti in GAE e GM comprensivi del 30% degli idonei ai rispettivi concorsi.
Elenchi regionali secondo l’ordine temporale del bando dal 2020 in poi con priorità, all’interno della stessa procedura concorsuale, ai candidati che hanno svolto il concorso nella regione in cui chiedono l’iscrizione, seguiti da quelli che l’hanno svolto in una regione diversa.

Fase straordinaria immissione in ruolo sostegno

La fase straordinaria immissioni in ruolo docenti di sostegno iscritti nelle GPS prima fascia sostegno che dovrebbe terminarsi entro il 13 agosto; per consentire ai docenti di sostegno non nominati in ruolo e iscritti in GPS prima fascia, di presentare la domanda per altre province (mini call veloce) dal 14 al 18 agosto del 2026 con relativa pubblicazione entro un paio di giorni.

Accettazione delle nomine

I docenti individuati quali destinatari del ruolo, hanno cinque giorni di tempo per accettare la nomina e regolarizzare il contratto con il dirigente scolastico dell’istituzione in cui siano stati nominati; qualora non dovessero dare riscontro entro i suddetti cinque giorni, saranno considerati rinunciatari.

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