Educazione civica e finanziaria per gli studenti: in arrivo progetti con Fisco, ma anche con banca San Marzano e FEduF

Educazione civica e finanziaria per gli studenti: in arrivo progetti con Fisco,...

In arrivo nelle classe degli studenti, per il secondo anno consecutivo, un nuovo progetto di educazione civica promosso dall’Agenzia delle entrate-Riscossione insieme all’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di un’iniziativa diretta alle scuole primarie e secondarie con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole fiscali e contribuire a sviluppare il senso di responsabilità civile e sociale nelle nuove generazioni.

Gli appuntamenti formativi partiranno dai principi della Costituzione e offriranno spunti per comprendere il funzionamento delle tasse, dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e dell’Agenzia delle Entrate e perché è corretto pagare le tasse.

Gli incontri previsti sono a cura dei funzionari delle due Agenzie Fiscali e hanno la durata di 2-3 ore. Centrali saranno due quaderni didattici interattivi, disponibili online per studenti, docenti e genitori.

Sul portale al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/media-room/Fisco-scuola-Seminare-legalita/ sono reperibili sia ulteriori informazioni sull’iniziativa sia il modulo di adesione al progetto.

Educazione finanziaria direttamente con la banca San Marzano

Nel 2021 il Ministero dell’Istruzione e la Banca d’Italia hanno sottoscritto un nuovo Protocollo d’intesa per il potenziamento dell’educazione finanziaria e la promozione della cittadinanza sociale nelle istituzioni scolastiche, al fine di rafforzare le competenze dei giovani, il loro orientamento formativo e la loro futura occupabilità.

A tal proposito, BCC San Marzano in collaborazione con FEduF (ABI) hanno ripreso il ciclo di incontri dedicati all’educazione finanziaria.

“Diventare cittadini sostenibili”, “Abbasso gli stereotipi!”, “Pay like a Ninja: Pagamenti Digitali e Moneta Elettronica” questi i titoli degli incontri precedenti che hanno visto centinaia di studenti interessanti al progetto. Proprio nell’ultimo appuntamento, Silvia Castronovi, docente FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria) l’obiettivo è stato quello di condurre gli studenti alla scoperta delle nuove forme di moneta e pagamenti elettronici, dalle carte alle app, ai portafogli elettronici, illustrando i processi collegati alla dematerializzazione del denaro e le innovative frontiere digitali del suo uso, affinché ne siano consapevoli anche in materia di privacy e sicurezza informatica.