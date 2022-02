Educazione civica. In arrivo aggiornamento delle linee guida

Il Ministero dell’Istruzione ha appena comunicato l’insediamento del nuovo gruppo di esperti e del Comitato tecnico-scientifico ai quali è stato affidato il compito di accompagnare l’attuazione della legge n. 92 del 2019, che ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’Educazione civica, dalla scuola dell’infanzia e per tutti i cicli di istruzione.

Un gruppo di altissimo livello – sottolinea il ministro Bianchi -. “Esperti a disposizione delle scuole, delle studentesse e degli studenti, ma anche del Ministero stesso che, grazie al loro contributo, può potenziare e svolgere al meglio quella funzione amministrativa e culturale che è fondamentale nella nostra comunità. L’introduzione dell’Educazione civica nelle nostre scuole non è solo un obbligo morale, è un impegno che vogliamo sostenere con il contributo di competenze altamente qualificate”.

Il gruppo di esperti del MI per l’aggiornamento delle Linee guida

Il gruppo di esperti avrà compiti di consulenza e supporto al Ministro sull’insegnamento trasversale dell’Educazione civica e sulla stesura definitiva delle Linee guida relative, emanate con il Decreto Ministeriale 35 del 2020. Inoltre, formulerà proposte, progetti e percorsi formativi. È composto da:

Prof. Alessandro Pajno, Presidente emerito del Consiglio di Stato (Coordinatore);

Prof. Francesco Bilancia, Professore ordinario di diritto pubblico presso l’Università di Chieti-Pescara;

Prof. Federico Maria Butera, Professore emerito presso il Politecnico di Milano;

Prof. Giacomo D’Amico, Professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Messina;

Prof. Adriano Fabris, Professore ordinario di filosofia morale presso l’Università di Pisa;

Prof. Bernardo Mattarella, Professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma;

Prof.ssa Anna Maria Nico, Professore ordinario di diritto pubblico presso l’Università di Bari.

Il comitato tecnico scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico svolge compiti consultivi, propositivi, con particolare riferimento alla definizione di tempi, forme e modalità di monitoraggio delle attività svolte dalle istituzioni scolastiche. Ne fanno parte:

Dott.ssa Maria Assunta Palermo – Direttore generale, Ministero dell’Istruzione – (Coordinatrice);

Dott. Sergio Auriemma, Corte dei conti;

Prof. Mario Pireddu, Professore associato;

Dott. Giuseppe Pierro – Dirigente amministrativo, Ministero dell’Istruzione;

Dott.ssa Flaminia Giorda – Dirigente tecnico, Ministero dell’Istruzione;

Dott.ssa Maria Rosa Silvestro – Dirigente tecnico, Ministero dell’Istruzione;

Dott.ssa Anna Bravi – Dirigente tecnico, Ministero dell’Istruzione;

Dott.ssa Elena Centemero, Dirigente scolastico, Ministero dell’Istruzione;

Dott.ssa Lucia Taverna, Dirigente scolastico, Ministero dell’Istruzione;

Dott. Vincenzo Lifranchi, Dirigente scolastico;

Prof.ssa Avv. Giuliana Michela Cartanese, docente;

Prof.ssa Giorgia Menditto, docente;

Prof.ssa Loredana Sferrazza, docente;

Prof.ssa Maria Serroni, docente.

I nuclei tematici dell’insegnamento dell’Educazione civica a scuola

Costituzione, Diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. Cittadinanza digitale.

Sono questi i tre assi su cui si basa il nuovo insegnamento trasversale dell’Educazione civica.

L’iniziativa Tecnica della Scuola

Sul nucleo 1-Costituzione si incentra la nuova iniziativa della Tecnica della Scuola per l’insegnamento dell’educazione civica in classe: La formazione del Governo spiegata agli studenti, dedicata a tutti gli alunni tra la terza media e il quinto superiore, nella giornata di giovedì 17 febbraio alle ore 11. Formatori: Luciano Canfora e Chiara Vimbirsati.

Per partecipare non è necessaria alcuna formula di iscrizione, basterà connettersi al canale Facebook/YouTube al momento dell’evento. Tuttavia, per questioni organizzative, al fine di pianificare al meglio la tempistica dell’evento formativo e lo spazio per le domande agli esperti, preghiamo ogni docente referente di segnalare la partecipazione della propria classe compilando il form a questo link: https://forms.gle/ouz7LhFyAg1tGQms8