Educazione Civica in diretta, “Insegnare e imparare pace in tempi di guerra” – Rivedi la prima puntata con ospiti e studenti

Con il nuovo anno scolastico, è ripresa anche “Educazione Civica in diretta”, l’offerta gratuita della Tecnica della Scuola rivolta a tutte le scuole superiori e che permette di affrontare con testimoni ed esperti i temi più rilevanti della disciplina trasversale Educazione Civica.

Venerdì 3 ottobre, alle ore 11,00 è andata in onda la prima lezione/incontro con al centro il tema dell’insegnare e imparare la pace in tempi di guerra assieme a due esperti. Ne abbiamo parlato con Chiara Cruciati, giornalista, e Marco Mascia docente universitario di relazioni internazionali. A partecipare anche studentesse e studenti da tutta Italia (oltre 500 classi iscritte e migliaia di ragazzi) e in collegamento video l’istituto benedetto Croce di Lauro (Avellino), il Curie-Vittorini di Grugliasco (Torino) e l’istituto Conti di Aversa (Caserta). A condurre e coordinare il prof. Aluisi Tosolini e il giornalista Daniele Di Frangia della Tecnica della Scuola.

Si è parlato della complessa situazione di Gaza, sempre al centro delle cronache internazionali con il recente approdo della Global Sumud Flotilla. Il tema del genocidio e il conflitto Israele/Hamas. Ma anche i tanti altri conflitti mondiali (vedi Russia/Ucraina) e il ruolo delicato dell’ONU. Diverse le domande delle studentesse e degli studenti che hanno cercato di capire meglio cosa sta succedendo nel mondo, per essere cittadini consapevoli e soprattutto recitare anche una piccola parte nella costruzione della pace.

L’obiettivo della lezione di Educazione Civica in diretta non è solo cercare di comprende l’oggi ma anche quello di capire come la scuola, e ogni alunno e alunna, possono impegnarsi concretamente per la pace, i diritti, la giustizia.

RIVEDI LA DIRETTA

Tutte quelle classi che (anche per via dello sciopero del 3 ottobre) avessero perso l’incontro, potranno rivederlo gratuitamente in qualsiasi momento sul nostro canale YouTube, nel link sottostante

La prossima diretta/incontro

Educazione Civica in diretta tornerà giovedì 6 novembre con un altro tema attuale. Saremo in diretta dalle 11 alle 12 con Laura Biancato (esperta di innovazione didattica e per 30 anni dirigente scolastica) e Ivano Stella (esperto di intelligenza artificiale e didattica in un incontro dal titolo “Intelligenza artificiale a scuola: come? Dallo smartphone vietato all’uso critico e consapevole dell’IA”.

Come partecipare

I docenti che volessero seguire con la propria classe le lezioni di Educazione Civica in diretta sul canale YouTube della Tecnica della Scuola, possono compilare il seguente form:

In vista dello sciopero generale nazionale che riguarderà tutti i settori pubblici e privati e durerà l’intera giornata di venerdì, per tutti quei docenti e studenti che parteciperanno, potranno rivedere l’incontro di Educazione Civica, gratuitamente in differita sul canale YouTube della Tecnica della Scuola.