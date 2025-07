Educazione Finanziaria, c’è tanto da apprendere: a novembre seminari, webinar, laboratori didattici e giochi. Coinvolte le scuole

Prenderà il via il 1° novembre l’ottava edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, l’iniziativa annuale promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin): l’obiettivo dell’iniziativa sarà quello di promuovere la diffusione delle conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali, sottolineando l’importanza di acquisirle ad ogni età. A partire da quella più tenera.

Dal 1° settembre al 17 ottobre 2025, potranno candidare le proprie iniziative – tramite il form online disponibile sul sito comitatoeducazionefinanziaria.gov.it – associazioni, istituzioni, imprese, pubbliche amministrazioni e tutte le organizzazioni interessate a partecipare alla manifestazione.

Quest’anno, lo slogan dell’iniziativa sarà il seguente: “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani“, un invito a investire tempo nella formazione sulla finanza personale, per prendere decisioni più consapevoli e acquisire una maggiore preparazione di fronte a eventuali imprevisti.

Per l’edizione 2025 è stata introdotta un’importante novità: il logo distintivo potrà assumere diversi colori a seconda dei contenuti dell’iniziativa, dei destinatari e dei promotori: blu per il logo generale; rosa se i destinatari principali dell’iniziativa sono donne; verde per i temi di sostenibilità ambientale; giallo se il proponente è un’università, un’istituzione a carattere scientifico, anche in collaborazione con le scuole; viola, per i temi legati all’innovazione tecnologica e finanziaria.

Gli organizzatori hanno annunciato che sono in programma seminari, webinar, laboratori didattici, giochi – sia in presenza sia online – e tre importanti appuntamenti: la Giornata della Legalità Finanziaria, promossa dal Comitato Edufin e dalla Guardia di Finanza, con il patrocinio del ministero dell’Economia e delle Finanze, dedicata in particolare ai giovani delle scuole che si terrà il 5 novembre; la Settimana dell’educazione previdenziale, dal 17 al 23 novembre; la Giornata dell’educazione assicurativa, il 12 novembre.

Infine, anche per questa edizione si rinnova il collegamento con la World Investor Week promossa da Iosco: l’iniziativa si svolgerà dal 7 al 13 ottobre prossimi.