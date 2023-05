Educazione linguistica democratica: attualissima a 50 anni dalla nascita del GISCEL

Esattamente 50 anni fa, per volontà del linguista Tullio De Mauro, nasceva il GISCEL (Gruppo di intervento e studio nel campo della educazione linguistica).

Per celebrare questa importante ricorrenza, l’Associazione organizza proprio per il 1° giugno un convegno nazionale dal titolo “Educazione linguistica democratica: 50 anni del GISCEL”.

“Il convegno – spiegano gli organizzatori – vuole essere un momento non solo di commemorazione dei primi cinquant’anni di attività del GISCEL, ma anche di riflessione sulle idee e sui principi di educazione linguistica democratica che hanno animato l’associazione dagli esordi a oggi, sulle questioni linguistiche ed educative attualmente più urgenti, tramite voci provenienti sia dalla scuola che dall’Università, chiamate in coppia a riflettere su parole chiave comuni o a proporne altre”.

Il convegno cercherà di rispondere alle domande che oggi sono più pressanti nell’ambito dell’educazione linguistica nella prospettiva del GISCEL: come valorizzare il passato del GISCEL guardando al presente e al futuro? Che valore ha oggi il lavoro di intervento e studio per la formazione degli insegnanti e per il loro lavoro quotidiano? Come recuperare e praticare più e meglio lo studio che sta alla base dell’Intervento? Alcune di queste domande saranno proposte anche a figure apicali delle istituzioni responsabili della valutazione del sistema scolastico e delle politiche di formazione degli insegnanti.

Nel volantino allegato è disponibile il programma della manifestazione alla quale si potrà partecipare anche con modalità a distanza.

Nell’intervista alla segretaria nazionale del GISCEL, Francesca Gallina, parliamo dei problemi dell’educazione linguistica oggi e del ruolo delle associazioni nella formazione e nell’aggiornamento dei docenti.