Educazione motoria alla primaria, la circolare del MI con i chiarimenti – PDF

Il ministero dell’Istruzione ha inviato la circolare con i chiarimenti per l’insegnamento della disciplina nelle classi quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti per l’anno scolastico 2022/23.

Si legge nella circolare:

Le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, sono

aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal decreto del

Presidente della Repubblica n. 89/2009. Rientrano invece nelle 40 ore settimanali per gli alunni

delle classi quinte con orario a tempo pieno. In queste ultime, per le classi quinte a tempo pieno,

le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza.

L’articolo 1, comma 332, legge n. 234/2021 prevede che “il docente di educazione motoria nella

scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo

grado di istruzione”. Ne consegue che i contratti a tempo determinato, stipulati a fronte

dell’esistenza di disponibilità orarie di insegnamento inferiori a posto intero, devono essere

integrati con le ore di programmazione, adottando i medesimi criteri utilizzati per i docenti di

scuola primaria, come previsto al paragrafo 2.3 della nota prot. n. 28597 del 29 luglio 2022.

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO