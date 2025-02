Educazione sentimentale, come affrontarla grazie alla letteratura? Lo spettacolo de “Il Piccolo Principe” al planetario di Zafferana

Molti docenti si trovano di fronte a una sfida complessa: come affrontare l’educazione sentimentale con i propri studenti? Le emozioni, i legami e il significato dell’amicizia sono temi fondamentali nella crescita dei ragazzi, ma spesso difficili da trattare in aula. E se ci fosse un modo per esplorarli attraverso la magia della letteratura e la meraviglia del cielo stellato?

Al momento non esiste un programma scolastico ufficiale che la tratti in modo sistematico: il tema viene trattato nelle ore di Educazione Civica. La letteratura o le esperienze concrete come i viaggi d’istruzione possono aiutare.

Il Planetario di Zafferana Etnea, il più grande della Sicilia, offre un’esperienza educativa unica che coniuga scienza e narrazione. Tra le sue proposte spicca lo spettacolo dedicato a “Il Piccolo Principe”, il celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry, che diventa il punto di partenza per un viaggio emozionante tra sentimenti ed esplorazione astronomica. Gli studenti verranno immersi in una storia senza tempo che insegna il valore dell’amicizia, della responsabilità e della scoperta, mentre allo stesso tempo esploreranno il cielo stellato e i corpi celesti.

Educazione sentimentale, un tema delicato

Per gli insegnanti, questa è un’opportunità preziosa per affrontare in modo delicato ed efficace temi legati alla crescita emotiva, integrandoli con un’esperienza coinvolgente e interattiva. Inoltre, organizzare una visita didattica al Planetario è semplice e permette di arricchire il percorso scolastico con un’attività che unisce letteratura, educazione sentimentale e scienza in un’unica straordinaria esperienza.

Non perdere l’occasione di regalare ai tuoi studenti un viaggio tra le stelle e le emozioni! In regalo verranno anche dati adesivi e si potranno fare approfondimenti sul tema.

Il planetario di Zafferana Etnea

Il più grande Planetario fisso della Sicilia offre un’immersione nello spazio con il moderno sistema digitale full-dome in 4K.

Si tratta di una struttura semisferica capace di far osservare la volta celeste in tutti i suoi particolari. I Misteri dell’Universo, i Moti della Terra, le stagioni, la Luna, il Sistema Solare, le Costellazioni saranno tutti raccontati attraverso filmati spettacolari: un’esperienza indimenticabile per gli utenti di ogni età.

Tra il Museo dell’Etna, la Casa delle Farfalle, l’Apiario e il Planetario, gli studenti avranno l’opportunità di imparare divertendosi in un contesto affascinante e unico. Pianifica un’escursione scolastica all’insegna della conoscenza e dell’avventura!

Tra le proposte principali troviamo:

Museo dell’Etna: Un viaggio interattivo nella storia del vulcano, tra eruzioni e scoperte geologiche. Casa delle Farfalle: Un’esperienza unica per osservare farfalle tropicali e locali in un ambiente protetto. Apiario didattico: Un percorso per conoscere il mondo delle api, l’apicoltura e l’importanza dell’impollinazione. Laboratori didattici: Lab “Dieta Mediterranea” ed Ecolab “I colori della natura”, Lab “Vulcani e terremoti”, Ecolab “Racconti del bosco”. Parco e Teatro dei Miti: Una grande sala in stile siciliano adibita a teatro, dove va in scena la rappresentazione interattiva della Storia della Sicilia, dalla preistoria ad oggi.

Ogni attività è progettata per coinvolgere i partecipanti in modo dinamico, combinando apprendimento e divertimento. Le visite sono curate nei dettagli per garantire un’esperienza formativa ricca e interattiva, pensata su misura per gruppi scolastici di tutte le età.

Se desideri organizzare un’escursione educativa con i tuoi studenti, Etna Today rappresenta una scelta perfetta, dove la meraviglia del vulcano incontra il sapere scientifico e naturalistico.

Come prenotare una visita?

Organizzare una visita educativa è semplice e veloce. Ecco i passi da seguire:

Consulta il catalogo delle offerte e individua i servizi che desideri. Contatta la segreteria al numero 347 0415868 per definire data e orari. Riceverai un modulo di prenotazione da compilare e inviare via email o WhatsApp. Se necessario, avvia la procedura di fatturazione elettronica o tramite MEPA.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATO SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO