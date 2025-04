Certificazione di alfabetizzazione digitale, entro il 30 aprile: arrivata la conferma ultimi giorni per conseguirla

La Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale è ormai requisito di accesso per tutti i profili del personale ATA, ad eccezione del collaboratore scolastico.

Come abbiamo scritto, non ci saranno proroghe alla scadenza del 30 aprile prevista per il conseguimento per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA.

Dal 28 aprile 2025 e fino al 9 maggio 2025 sarà resa disponibile un’apposita procedura informatizzata funzionale a consentire di dichiarare l’avvenuto conseguimento della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Con il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, firmato il 18 gennaio 2024, sono stati definiti i requisiti che la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale deve rispettare:

Rilasciata da un Ente accreditato ad Accredia.

Deve essere in linea con il Digital Competence Framework for Citizens – DigComp 2.2.

Certificazione registrata presso Accredia.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, EIPASS Standard è quella riconosciuta da Accredia

La CIAD EIPASS STANDARD rilasciata da Certipass è in linea con le normative europee in materia ed è riconosciuta da Accredia e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

Certificazione di alfabetizzazione digitale, quale conseguire?

Include corso on line + 7 esami con supervisore da remoto

Include corso online + 7 esami in autonomia senza supervisore

Più 1 esame di convalida con supervisore da remoto

Dedicato a chi ha già completato la certificazione 7 Moduli User 5.0 o 6.0

Include 1 esame con supervisore da remoto.

Certificazione di alfabetizzazione digitale Ata: la scadenza per conseguirla

Chi non è in possesso della Certificazione dovrà acquisirla entro il 30 aprile 2025.

Il termine previsto dal CCNL ai fini dell’acquisizione della Certificazione, si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie.

Attenzione!

C’è da dire che, però, il tempo per il caricamento nella piattaforma apposita della certificazione, è di circa un mese. Per questo è consigliabile conseguirla almeno un mese prima della scadenza di aprile.

Consigliamo agli utenti che devono ottenerla entro il 30 aprile 2025 di acquistarla, intensificare lo studio e prenotare l’esame entro febbraio. Nel mese di marzo e aprile, a ridosso della scadenza, non possiamo assicurare a tutti la disponibilità delle sessioni di esame.

Gli esami possono essere svolti dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: