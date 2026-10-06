Elenchi regionali docenti 2027, potranno partecipare anche i docenti che abbiano superato le prove del concorso PNRR 3

Sono tantissimi docenti che già stanno pensando e si vorrebbero organizzare per le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2027/2028. Una delle novità del 2027 è sicuramente quella che negli elenchi regionali per docenti entreranno anche i docenti idonei nel concorso ordinario PNRR 3.

Elenchi regionali solo per le immissioni in ruolo

Per quanto riguarda la composizione degli elenchi regionali per l’immissione in ruolo 2027/2028 riferita ad una specifica classe di concorso, si dovrà indicare in domanda il concorso ordinario o straordinario di cui si sono superate le prove e considerare il fatto che ci sarà una priorità dovuta all’ordine cronologico di indizione del bando del concorso superato. Poi all’interno di ciascuna procedura concorsuale sarà data priorità agli aspiranti che hanno svolto il concorso nella regione in cui chiedono l’iscrizione nell’elenco. Per ciascuna procedura concorsuale è prevista infatti la suddivisione in due precise sezioni:

a. la prima, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso nella regione nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco;

b. la seconda, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco.

I docenti che entreranno negli elenchi regionali

Tutti i docenti che hanno partecipato, superando tutte le prove del concorso, a una delle procedure concorsuali per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020 la cui graduatoria di merito sia stata pubblicata entro il 31 agosto 2026.

In particolare potrà entrare negli elenchi regionali chi ha superato le prove dei seguenti concorsi:

I concorsi sono:

concorso ordinario n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, incluse le classi di concorso STEM riferite al D.D. n. 826 dell’11 giugno 2021;

concorso straordinario bandito con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 ;

; concorso STEM bandito con D.D. n. 252 del 31 gennaio 2022 ;

; concorso Educazione Motoria alla primaria bandito con D.D. n. 1330 del 4 agosto 2023 ;

; concorsi PNRR 2023 banditi con DD.DD. n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023 ;

; concorsi PNRR 2024 banditi con DD.DD. n. 3059 e n. 3060 del 10 dicembre 2024 ;

; concorsi PNRR 2025 banditi con DD.DD. n. 2938 e n. 2939 del 29 ottobre 2025.

Quindi per il 2027/2028 potranno essere immessi in ruolo dagli elenchi regionali anche i docenti che abbiano superato le prove concorsuali del PNRR 3.

Solo per docenti non di ruolo

Potranno entrare in questi elenchi regionali quei docenti che non sono in possesso di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo. In buona sostanza negli elenchi regionali potranno entrare solo docenti non di ruolo.

È utile sapere che l’accettazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo da parte di chi è già inserito in tali elenchi determina l’immediata cancellazione dall’elenco regionale per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto nelle quali l’aspirante è inserito.

Con quale punteggio si viene inseriti nell’elenco

Gli aspiranti all’inserimento negli elenchi regionali dei docenti per le immissioni in ruolo 2027/2028, potranno presentare istanza di partecipazione in una sola regione, ma potranno partecipare per tutte le classi di concorso o tipologie di posto cui hanno il requisito.

Il punteggio di inserimento nell’elenco sarà determinato dalla somma del voto della prova scritta e della prova orale, senza tenere in conto il punteggio dei titoli valutati e inseriti nel punteggio totale della graduatoria concorsuale. Per quanto riguarda il punteggio di inserimento del concorso straordinario 2020, poichè la prova è stata unica, il voto della prova coinciderà con il punteggio di inserimento nell’elenco.