Con la conversione in legge del Decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026, attesa entro il 29 novembre, e l’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 62/2024 dal 1° gennaio 2027, per i docenti si prospettano importanti cambiamenti nella progettazione dell’inclusione scolastica.

Il percorso educativo degli alunni con disabilità si orienta sempre più verso una prospettiva bio-psico-sociale, superando un approccio esclusivamente medico-assistenziale. In questo quadro, assumono particolare rilievo il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Progetto di Vita, destinati a integrarsi nella definizione del percorso di crescita dell’alunno.

Disabilità 2027: il collegamento tra PEI e Progetto di Vita

Tra gli aspetti più rilevanti dell’integrazione delle due norme figura il Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato, che assume un ruolo centrale anche nel contesto scolastico. In questa prospettiva, il PEI non rappresenta soltanto un documento di programmazione didattica, ma diventa parte di un percorso più ampio, orientato alla crescita complessiva dell’alunno.

Gli obiettivi educativi e didattici dovranno quindi collegarsi sempre più allo sviluppo dell’autonomia personale, delle competenze individuali e della partecipazione sociale. Per i docenti, questo significa progettare non soltanto gli apprendimenti, ma anche esperienze formative capaci di favorire lo sviluppo personale e l’inclusione dell’alunno nei diversi contesti di vita.

Le novità del PEI introdotte dal Decreto 170/2026

Il Decreto 170/2026, secondo le modifiche apportate durante l’esame al Senato, interviene sull’articolo 7 del D.Lgs. 66/2017, introducendo quattro principali novità per il Piano Educativo Individualizzato:

Scadenze differenziate tra alunni di nuova iscrizione e alunni già frequentanti;

tra alunni di nuova iscrizione e alunni già frequentanti; Definizione motivata delle ore di sostegno da assegnare, superando la semplice proposta;

da assegnare, superando la semplice proposta; Validità delle deliberazioni del GLO anche in assenza di componenti regolarmente convocati;

anche in assenza di componenti regolarmente convocati; Centralità dell’accomodamento ragionevole nella progettazione educativa.

Scadenze differenziate per il PEI

Le nuove disposizioni prevedono tempistiche differenti in base alla situazione dell’alunno:

Alunni di nuova iscrizione o con nuova certificazione: il PEI provvisorio deve essere predisposto entro giugno, mentre quello definitivo deve essere approvato entro il 15 ottobre ;

il deve essere predisposto entro giugno, mentre quello definitivo deve essere approvato ; Alunni già frequentanti lo stesso grado di scuola: il PEI diventa definitivo a giugno, con possibilità di aggiornamento nelle prime due settimane di ottobre.

Definizione delle ore di sostegno

Al Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO) viene attribuito il compito di definire nel PEI, con adeguata motivazione, il fabbisogno di ore di sostegno da assegnare all’alunno con disabilità.

La disposizione attribuisce inoltre particolare importanza alla continuità rispetto all’anno precedente, all’interno dello stesso grado di istruzione, salvo eventuali adeguamenti legati a cambiamenti nelle condizioni dell’alunno.

Validità delle deliberazioni del GLO

Le riunioni del GLO potranno svolgersi anche a distanza, consentendo una maggiore flessibilità nell’organizzazione degli incontri. Sarà inoltre possibile approvare validamente il PEI anche in assenza di uno o più componenti regolarmente convocati, qualora questi non abbiano partecipato alla riunione.

Centralità dell’accomodamento ragionevole

Il PEI dovrà recepire formalmente le misure organizzative, gli adattamenti didattici e gli ausili necessari a rimuovere le barriere che ostacolano la piena partecipazione dell’alunno. Questa impostazione si collega al principio dell’accomodamento ragionevole, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 62/2024.

Cosa cambia per i docenti?

Per gli insegnanti, la sfida principale non consiste soltanto nella compilazione di un nuovo modello di PEI, ma nell’adozione di una prospettiva educativa più ampia. L’obiettivo è considerare l’intero percorso di crescita dell’alunno, favorirne l’autonomia e contribuire concretamente alla realizzazione del suo Progetto di Vita.

In questo senso, la riforma mira non soltanto a garantire il sostegno agli studenti con disabilità, ma soprattutto a costruire opportunità concrete di partecipazione, apprendimento e sviluppo personale, valorizzando le esigenze e le potenzialità di ciascuno.