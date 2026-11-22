Ogni giorno in tutte le scuole italiane si organizzano convegni, presentazione di libri, attività di orientamento e tante altre attività che vedono la partecipazione di numerose classi accompagnate dai loro docenti. La maggior parte di tali attività è programmata per tempo e viene anche approvata dagli organi collegiali. A volte accade purtroppo, magari per una organizzazione superficiale o perimprevisti dell’ultimo momento, che alcune classi vengono dirottate in aula magna senza il consenso del Consiglio di classe, generando un disservizio didattico alla programmazione della giornata scolastica. In quest’ultimo caso possiamo dire che le classi dirottate in attività dell’ultimo istante causano la modifica dell’orario di servizio dei docenti impegnati in tali classi e questo metodo è assolutamente da biasimare.

Procedure corrette e oppurtunamente programmate

I collegi docenti e i consigli di classe sono gli organi collegiali in cui si decidono le attività integrative di natura didattica che gli studenti possono seguire durante l’anno scolastico. Conferenze, convegni, visite guidate, percorsi di Formazione Scuola-Lavoro, attività di orientamento in uscita e in entrata, viaggi di istruzione, cinema, teatro e tante altre attività progettuali, vengono decise dal Collegio docenti e poi, in modo più specifico dai Consigli di classe.

In nessun modo il dirigente scolastico e i suoi collaboratori possono scavalcare gli organi collegiali e organizzare unilateralmente convegni, favorendo la partecipazione delle classi senza il consenso di tutti i docenti che compongono il Consiglio di classe.

In buona sostanza se la partecipazione di una data classe ad una iniziativa di convegno, organizzata all’ultimo istante, non fosse stata deliberata dagli organi collegiali, Collegio e Consiglio di classe, la modifica dell’orario scolastico, soprattutto all’insaputa dei docenti, è da ritenersi illegittima, da biasimare nel metodo ed è giustamente contestabile dal docente che si trova modificato l’orario di servizio e interrotta la programmazione didattica.

Modifica dell’orario di servizio illegittima

Questo metodo di modificare l’orario di servizio senza il consenso del docente, quindi senza una delibera del Collegio docenti e del Consiglio di classe per la partecipazione della classe all’iniziativa conferenziale, è non solo scorretto ma addirittura illegittimo.

Bisogna sapere che di tutte le attività extracurricolari inserite nel PTOF, comprese le attività come lo svolgimento di gare e olimpiadi, devono passare al vaglio anche del Consiglio di classe. All’inizio dell’anno scolastico già si conoscono le attività che gli alunni dovranno svolgere e se dovesse esserci un’attività non vagliata dall’organo collegiale, per fare partecipare una classe a tale attività, sarebbe cosa giusta ricevere il consenso di tutti i docenti coinvolti nell’orario scolastico di quella giornata. L’agire del dirigente scolastico o delle figure di sistema preposte all’organizzazione di certi eventi che determinano la modifica dell’orario di servizio dei docenti senza un congruo preavviso e senza il dovuto confronto, è da criticare e da considerare totalmente illegittimo.