Fra le novità previste nel decreto 170/2026 sembrerebbe finalmente essere stata sbloccata l’erogazione dell’incentivo una tantum per i docenti di ruolo che hanno completato con esito positivo il primo ciclo formativo triennale.

Nel merito, tuttavia, resta il dubbio sull’effettiva portata della misura: l’articolo 2 dello stesso decreto dispone infatti un taglio di 20 milioni di euro per l’anno 2027 proprio dal fondo destinato alla formazione incentivata, spostando tali risorse sulla valorizzazione del personale scolastico per finanziare le figure dei docenti tutor e orientatori. Una scelta che rischia di rendere l’accesso al bonus triennale riservato a una platea molto ridotta.

Quota prevista

In attesa che il decreto venga approvato alla Camera per la conversione in legge, l’articolo 3, comma 3 del testo licenziato dal Senato prevede l’erogazione provvisoria di un bonus una tantum pari al 10% del trattamento stipendiale in godimento, destinato ai docenti di ruolo che concludono positivamente il percorso triennale di formazione.

Cosa cambia nel testo di legge

La disposizione modifica direttamente l’articolo 16-ter, comma 4, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59. La norma originaria stabiliva che l’elemento retributivo accessorio dovesse collocarsi in una forbice compresa tra il 10% e il 20% dello stipendio, affidando però alla contrattazione collettiva nazionale (CCNL) il compito di definirne l’esatta entità.

Poiché il tavolo contrattuale non ha ancora fissato la percentuale e il primo triennio è ormai giunto a termine, l’art. 3, comma 3 del DL 170/2026 interviene aggiungendo un periodo conclusivo con il quale dispone che, in attesa della definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale, l’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio sia stabilito nella misura pari al 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento.

Come funziona l’incentivo

Fermo restando che si tratta di un bonus una tantum, ecco quale sarà l’impatto in busta paga e quali sono i limiti dell’emolumento per i docenti interessati:

viene li quidato in un’unica soluzione al termine del percorso triennale;

al termine del percorso triennale; non e ntra a far parte della retribuzione tabellare fissa;

non produce effetti strutturali ai fini previdenziali come gli scatti di anzianità.

Come si calcola il 10%

L’aliquota del 10%, applicandosi sul trattamento stipendiale in godimento al momento della maturazione del diritto, varia in relazione all’ordine di scuola e alla fascia stipendiale del singolo docente (ad esempio, su uno stipendio tabellare lordo di 2.000 euro mensili, l’incentivo lordo corrisponderà a 200 euro). Va inoltre precisato che la soglia del 10% potrebbe essere aumentata fino al massimo del 20%, secondo quanto previsto dalla normativa primaria, nei prossimi rinnovi contrattuali tra l’ARAN e i sindacati.

Chi può beneficiarne

Il beneficio resta altamente selettivo, poiché è legato alla struttura originaria della formazione incentivata. La norma riconosce infatti il premio ai soli docenti di ruolo della scuola statale (con priorità per le figure di supporto didattico e organizzativo) che hanno partecipato volontariamente al percorso triennale. Per ottenerlo è necessario aver superato le verifiche intermedie annuali e ottenuto una valutazione individuale positiva al termine del terzo anno, deliberata dal Comitato per la valutazione dei docenti integrato per l’occasione da un dirigente scolastico esterno.