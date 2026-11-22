“Mettere le foto di ministri a testa in giù è un messaggio violento, che non ha nulla a che vedere con la democrazia. A farlo è una sindacalista della Cgil”. Le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sui suoi profili social, commentando un post pubblicato, sempre sui social media, da Lara Ghiglione, dirigente sindacale della Cgil e componente della segreteria confederale nazionale, con una foto scattata a Treviso durante la manifestazione di venerdì 20 novembre nel giorno dello sciopero del sindacato.

Nell’immagine, la sindacalista posa durante il corteo con un cartello che recita: “Non mi sottometto agli uomini, figurati a questo governo” e, sotto la scritta, tutti a testa in giù, i volti dello stesso Valditara, della premier Meloni e dei ministri Salvini, Tajani e Bernini.

“Da Treviso non è tutto, ma è già molto. A più tardi”, si legge nella didascalia del post, accompagnata dall’emoticon del braccio piegato in segno di forza.

Di lì a poco, Lara Ghiglione ha replicato: “Il ministro Valditara fa polemica su un cartello di una studentessa che manifestava pacificamente; io ho fatto una foto con lei”.

“A quanto pare – scrive Ghiglione su Facebook – il ministro Valditara trova il tempo di commentare le foto delle manifestazioni e i cartelli delle studentesse e degli studenti. Il 20 novembre erano in piazza proprio per contestare i suoi tagli alla scuola e i mancati investimenti nella scuola pubblica. Su questo aspettano ancora una risposta”.

“Il cartello su cui il ministro fa polemica era di una studentessa che manifestava pacificamente. Ho fatto una foto con lei perché mi piaceva la frase ‘Non mi faccio sottomettere dagli uomini, figuriamoci dal governo’ e nient’altro. Tra i colori, la musica, la confusione e la gioia di quella piazza sono quelle le parole che mi hanno colpita”.

“Ministro – ha aggiunto -, non so se le sia mai capitato di scendere in piazza per qualcosa in cui crede. Ma in quella piazza c’erano una ragazza che rivendicava la propria libertà e una generazione che chiede conto al governo di una legge di bilancio che mortifica tutte e tutti, a partire proprio da chi oggi va a scuola”.

Nella conclusione del post, la sindacalista della Cgil è tornata a rivolgersi al ministro Valditara dicendogli: “una ragazza delle superiori non dovrebbe farle paura. E nemmeno una sindacalista che era in piazza accanto a lei. Si occupi piuttosto di portare l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Perché di violenza maschile le donne muoiono. E quelle non sono fotografie”.

La replica finale di Valditara è tutt’altro che conciliante: “Le giustificazioni di Lara Ghiglione sono irricevibili. La foto la ritrae mentre regge il cartello con il presidente del Consiglio, i due vice premier, il ministro Bernini e il sottoscritto a testa in giù. Quella stessa foto è stata pubblicata sui suoi profili social. Il messaggio di violenza è inequivocabile. Dire che ignorava il contenuto del cartello è pretestuoso”.

E ancora: “Se davvero Ghiglione lo ha tenuto in mano e poi ne ha diffuso l’immagine senza nemmeno guardarla – afferma Valditara – siamo di fronte a una grave leggerezza. Se lo aveva visto, la sua spiegazione è un evidente tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità“.

In ogni caso, conclude, “l’episodio è grave. Evitiamo di buttarla sul ridicolo. Da una dirigente nazionale della Cgil mi aspetto che condanni pubblicamente quel messaggio e chieda scusa“, conclude il ministro dell’Istruzione.