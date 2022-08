Elezioni 2022: adeguamento stipendi e formazione docenti, i programmi di Fdi e M5S a confronto. DIRETTA ore 15

Le elezioni del 25 settembre si avvicinano sempre più e le forze politiche proseguono la loro campagna elettorale. Mai forse come questa volta la scuola si trova al centro dei programmi delle varie coalizioni. Un’attenzione data probabilmente dal fatto che le aule sono state al centro delle discussioni dell’ultimo periodo, specie per via della Dad e delle scuole a lungo chiuse.

La Tecnica della Scuola continua nel suo approfondimento su idee e agende dei vari schieramenti accendendo il confronto. Il Movimento 5 Stelle annuncia di voler adeguare gli stipendi ai livelli europei, di risolvere l’annosa questione dello Ius Scholae e di introdurre l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole. Nel programma di Fratelli d’Italia invece tra i punti cardine c’è l’eliminazione del precariato del personale docente, la formazione e l’aggiornamento dei docenti, nuove realizzazioni di edilizia scolastica e la valorizzazione e la promozione delle scuole tecniche professionali.

Su tale confronto si incentrerà la diretta della Tecnica risponde Live di oggi, mercoledì 31 agosto 2022, alle ore 15. Ospiti la responsabile del dipartimento istruzione di Fratelli d’Italia Ella Bucalo e la referente gdl istruzione e già consigliera della Città Metropolitana di Torino del Movimento 5 Stelle Barbara Azzarà. In studio il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE