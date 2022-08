Elezioni 2022, Azzarà (M5S): “Questione vincoli da rivedere, leggi si possono cambiare. Contrari al docente esperto, valorizzazione sia diversa”

Intervenuta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 31 agosto, Barbara Azzarà, già consigliera della Città Metropolitana di Torino e candidata al Senato per il Movimento 5 Stelle, ha affrontato alcuni temi riferiti alla scuola:

Adeguamento stipendi

“L’insegnante dev’essere valorizzato, sia da un punto di vista dello stipendio, perché non è possibile che gli stipendi siano ben al di sotto della media europea, visto che gli impegni degli insegnanti italiani sono identici a quelli dei colleghi del resto d’Europa. Nel nostro programma non c’è solo la valorizzazione economica necessaria, ma anche di status cioè l’insegnante ultimamente è stato poco considerato da un punto di vista sociale. È molto importante che la figura del docente ritorni al centro delle politiche”.

Docente esperto

“Siamo assolutamente contrari a questa proposta nata dal ministero, non ha senso una gratificazione di quel genere soprattutto quando insegnanti da decenni si stanno formando e lavorano tutti i giorni nelle classi. Abbiamo già degli insegnanti specializzati che avrebbero la necessità di essere valorizzati diversamente”.

Questione vincoli

“Mi auguro davvero che questa questione dei vincoli non venga più considerata come tale perché da una parte c’è stato un abuso da parte di una situazione completamente capovolta tra Nord e Sud. È stato un argine che è stato messo in via sperimentale che non mi sembra abbia funzionato. Ritengo che questa questione dei vincoli debba essere rivista. Le leggi si possono cambiare. Anche i numeri degli studenti nelle classi è una legge, anche quella si deve cambiare”.

