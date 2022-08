Elezioni 2022, c’è molto riserbo sulla notizia della candidatura dell’Azzolina in un collegio uninominale

C’è molto riserbo sulla candidatura, che sembrerebbe certa, dell’ex Ministra Lucia Azzolina avanzata dal Partito Democratico in un collegio uninominale della Sicilia.

PD pensa al collegio uninominale per Azzolina

Come avevamo già scritto il 17 agosto, la candidatura dell’ex Ministra Azzolina da parte del Partito Democratico è a dir poco scomoda, anche per le tensioni che Lucia Azzolina ha sempre avuto con il Partito Democratico. Per l’ex deputata del M5S, passata da poco nel partito “Impegno Civico” di Luigi Di Maio, ci sarebbe il posto in un Collegio uninominale della Sicilia (Siracusa o Agrigento). In buona sostanza la candidatura dell’Azzolina non garantirebbe il risultato di un suo ritorno in Parlamento.

I mugugni dentro il PD

Per il momento sulla candidatura dell’ex Ministra Azzolina avallata dal Partito Democratico c’è molto riserbo, anche per evitare i mal di pancia che provengono dall’interno del PD e in particolare dalla base elettorale.

Nella pagina facebook della probabile candidata del PD, Lucia Azzolina, si trovano alcuni post interessanti su temi elettorali come l’ambiente e il clima, temi come il taglio del cuneo fiscale che non gravi sulle imprese, il taglio dell’IVA per i prodotti per l’infanzia e l’accesso ai mutui per i giovani. I commenti a questi post elettorali sono molto negativi per la possibile candidata PD, sono in tanti a parlare di tradimento e di promesse mai rispettate dall’ex MInistra dell’Istruzione del II Governo Conte.

Quando Azzolina criticava Malpezzi

Nel giugno 2018, quando Azzolina era Sottosegretario all’Istruzione nel I Governo Conte, criticava la Senatrice Simona Malpezzi del Partito Democratico sulla chiamata diretta. In un video girato dentro il Ministero dell’Istruzione, Azzolina prometteva il riscatto sociale ed economico dei docenti e specificava che la sua idea di scuola era molto differente rispetto quella proposta dal Partito Democratico.

Adesso, a quanto pare, ma lo scopriremo entro le prossime ore, Azzolina e Malpezzi si troveranno dalla stessa parte politica, entrambe sponsorizzate dal Partito Democratico per entrare alla Camera o al Senato.