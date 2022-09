Bucalo (FdI): “Il docente esperto va eliminato”

Nel corso dell’incontro tra sindacati e partiti politici, che si sta svolgendo oggi, giovedì 8 settembre, interviene anche Ella Bucalo per Fratelli d’Italia.

“Il precariato è una piaga che intacca il nostro sistema educativo e che non permette la continuità didattica. I 17 miliardi del Pnrr devono essere gestiti bene, si devono eliminare gli sprechi – afferma Ella Bucalo di Fratelli d’Italia – Uno di questi è l’introduzione della figura del docente esperto. Abbiamo un Dl che andava a eliminare le urgenze. Nessuno può accettare che un governo presenti una riforma del genere, discriminatoria. La scuola è retta da docenti che salgono tutti in cattedra. Questo docente farà la stessa cosa ma con 5600 euro. Inaccettabile dire che l’articolo 38 è stato scritto sotto dettatura della Comunità Europea. Per noi il grande spreco è l’Invalsi con 7 miliardi l’anno che dice che i nostri studenti sono indietro. Così come il carrozzone dell’Alta Formazione.

