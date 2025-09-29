Elezioni regionali 2025, per il personale docente e ata impegnato ai seggi esistono i permessi elettorali

Una docente X, impegnata come rappresentante di lista alle prossime elezioni regionali della Calabria del 5 e 6 ottobre, ci chiede quali sono i permessi che può prendere per assentarsi da scuola e come deve richiederli.

Permessi elettorali per docenti e ata

È utile ricordare che per quanto previsto dall’art.15, comma 7 del CCNL scuola 2006/2009, il dipendente ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. Per quanto riguarda il diritto dei rappresentanti di lista a fruire dei permessi dal lavoro, esiste una precisa disposizione di legge, il DPR n.361 del 30 marzo 1957, che chiarisce l’esistenza del benificio, per i docenti e il personale ata, di avere diritto a fruire dei permessi elettorali per chi è impegnato nei seggi anche come rappresentati di lista.

Ai sensi dell’art.119 del D.P.R. 361/1957, l’attività prestata presso i seggi elettorali è equiparata a tutti gli effetti all’attività lavorativa, e per cui non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

Bisogna sapere che le norme per il personale scolastico impegnato nelle operazioni di voto a qualsiasi titolo, si trovano nell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla legge n. 53/90, e nell’art. 1 della Legge 29/1/1992, n.69. Ai sensi delle norme su citate esiste il beneficio di assentarsi dal servizio scolastico per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti ed è garantita per le intere giornate di costituzione dei seggi.

I componenti del seggio elettorale o i rappresentanti di lista, hanno anche diritto al recupero compensativo delle giornate non lavorative di impegno ai seggi. Non è possibile invece recuperare la giornata libera. È utile sapere che se il sabato la scuola è chiusa, tale giornata è da considerarsi una giornata non lavorativa e quindi potrebbe essere richiesto il riposo compensativo. La norma riferita al riposo conservativo è l’art.35 del DPR n.3 del 9 febbraio 1957.

Come richiedere i permessi

In molte scuole la richiesta del permesso elettorale da parte dei docenti che sono impegnati a svolgere funzioni presso i seggi elettorali, viene fatta per mezzo del Registro Elettronico. Nella sezione “Richieste e Comunicazioni” del registro elettronico si richiede il permesso per l’assenza dal servizio nei giorni di impegno elettorale del seggio, allegando alla richiesta il modulo di permesso. Al rientro in servizio il docente dovrà presentare l’attestazione dell’impegno elettorale svolto.