Elezioni RSU, nota Aran: si va avanti come previsto, il TAR non ha titolo per annullare una procedura gestita dagli stessi soggetti sindacali

Una tempesta in un bicchier d’acqua: così si potrebbe commentare la vicenda della possibile sospensione delle elezioni per il rinnovo delle RSU emersa nel pomeriggio del 12 aprile, a seguito di una decisione del TAR relativa ad un ricorso del CONITP.

In queste ore, infatti, l’Aran ha diramato un comunicato nel quale informa di aver chiesto all’Avvocatura dello Stato di “depositare con la massima sollecitudine istanza di revoca del decreto medesimo in quanto non rientra nei poteri dell’ARAN eseguirne il disposto poiché oggetto dell’annullamento è un procedimento elettorale indetto dalle organizzazioni sindacali e da queste gestito per il tramite delle commissioni elettorali, che non sono organi delle amministrazioni e che non sono conosciute all’Agenzia”.

“Il ruolo demandato all’Aran dall’Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 12 aprile 2022 – continua il comunicato – è, infatti, solo quello di verificare la sussistenza dei requisiti in capo al soggetto sindacale che intende presentare liste elettorali. In altre parole, una funzione notarile solo con riguardo al rispetto delle condizioni minime richieste per essere autorizzati a presentare le liste nei singoli posti di lavoro. I soggetti autorizzati, poi, agiscono autonomamente nei singoli posti di lavoro dove commissioni elettorali composte di lavoratori designati dal sindacato gestiscono l’intero procedimento elettorale, inclusa l’ammissione o meno della lista presentata”.

In modo sottile – ma nemmeno – l’Aran sembra impartire anche un piccola “lezione” di diritto al TAR Lazio a cui viene chiarito che in realtà la procedura elettorale non può essere annullata da un decreto del giudice amministrativo.

Il massimo che l’Agenzia potrebbe fare, ove ordinato dal giudice – conclude l’Aran – sarebbe inserire con riserva la CONITP nell’elenco delle organizzazioni che possono presentare liste elettorali, come peraltro richiesto dallo stesso CONITP nel ricorso presentato al TAR”.

Quindi, a meno di novità delle prossime ore, lunedì mattina tutto si svolgerà come previsto e docenti e Ata potranno votare per il rinnovo dei propri rappresentanti sindacali.