Elezioni RSU, procedura al via: tutte le scadenze

Scuole e sindacati sono ormai entrati nel vivo delle procedure che porteranno, nelle giornate del 5, 6 e 7 aprile, alle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).

Il 1° febbraio infatti le Amministrazioni hanno messo a disposizione l’elenco generale alfabetico degli elettori e consegnata la relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente è iniziata, da parte delle organizzazioni sindacali, la raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate.

Entro oggi, 10 febbraio, la Commissione Elettorale deve essere insediata e formalmente costituita entro il 16 febbraio 2022.

A seguire, il 25 febbraio è il termine per la presentazione delle liste elettorali. Se a questa data non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato, l’Amministrazione dovrà rilevare la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne immediata comunicazione all’A.Ra.N. mediante invio di email all’indirizzo [email protected]

In proposito, l’ARAN ricorda che tutte le Amministrazioni hanno l’obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni Elettorali l’assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell’organizzazione del lavoro.

Il 24 marzo è il termine per l’affissione delle liste elettorali da parte della Commissione.

Come già detto, il 5, 6 e 7 aprile si svolgeranno le elezioni; lo scrutinio si terrà l’8 aprile, i risultati elettorali verranno affissi entro il 14 aprile.

L’ultimo adempimento spetta alle scuole che dovranno, dal 19 al 27 aprile, inviare il verbale elettorale finale all’ARAN per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia.