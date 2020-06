Equilibrio casa-lavoro: come attuare una gestione vincente del tempo

Il nostro rapporto con il tempo può essere idilliaco o meno. Per alcuni organizzare il tempo è una naturale capacità che gli consente di muoversi fluidamente attraverso le varie attività di una giornata, con il pieno controllo.

Per altri, invece, la giornata può diventare un incubo in cui ci si sente travolti dagli eventi e privi del potere di determinare ciò che capita. La maggior parte di noi si situa nel continuum tra l’uno e l’altro estremo. E lo stesso capita agli studenti.

In questo corso online, organizzato dalla Tecnica della Scuola Formazione, a cura di Claudia Matini, parleremo di problemi come la procrastinazione e il ritardo cronico, la disorganizzazione per capire come migliorare la nostra produttività quotidiana prendendoci cura di noi stessi.

Saranno svolti 2 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 4 ore

> Giovedì 11 giugno 2020 – dalle ore 16.00 alle 18.00

> Venerdì 12 giugno 2020 – dalle ore 16.00 alle 18.00