Erasmus+ a Fiera Didacta Italia, edizione Abruzzo: a Lanciano le buone pratiche per un’inclusione digitale accessibile a tutti

Rendere il digitale una concreta opportunità di apprendimento per tutti, abbattendo barriere sociali, culturali, economiche e territoriali. Con questo obiettivo l’Agenzia Erasmus+ INDIRE parteciperà a Fiera DIDACTA Italia – Edizione Abruzzo 2026, promuovendo dal 21 al 23 ottobre l’evento diffuso “Futuro inclusivo, Digitale accessibile” nello stand INDIRE, presso il Polo Fieristico di Lanciano. L’iniziativa metterà al centro dieci progetti di cooperazione Erasmus+ (Azione Chiave 2) riconosciuti come buone pratiche per la capacità di coniugare innovazione tecnologica e inclusione sociale nei settori della scuola, dell’università e dell’educazione degli adulti. L’evento diffuso offrirà uno spazio di dialogo e confronto tra scuole, atenei, enti formativi e organizzazioni educative in due modalità:

Poster Session permanente: Uno spazio espositivo aperto per tutta la durata di Didacta Abruzzo all’interno dello stand dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE consentirà ai visitatori di scoprire da vicino i dieci progetti di inclusione digitale selezionati, attraverso prodotti editoriali, immagini, risultati tangibili e testimonianze dirette dei protagonisti.

Sessioni plenarie e workshop tematici: Nello stand i coordinatori dei progetti illustreranno metodologie, strumenti innovativi e impatti generati sui territori.

Le sessioni plenarie, introdotte da Angela Miniati, Inclusion Officer dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE e da Alessandra Ceccherelli, Digital Contact Point dell’Agenzia, prevedono il 21 ottobre alle 11.00 un focus sul settore Scuola, il 22 ottobre alla stessa ora sarà dedicato ai progetti del settore Università, mentre il 23 ottobre, sempre alle ore 11.00, sarà la volta delle esperienze del settore Educazione degli adulti.

L’iniziativa punta a mettere in luce come la trasformazione digitale, tra le priorità strategiche del Programma Erasmus+, possa diventare uno strumento equo e partecipativo per rispondere ai bisogni di studenti e cittadini con minori opportunità. Attraverso lo scambio di buone pratiche e la condivisione di risorse e strumenti innovativi, l’Agenzia INDIRE intende stimolare nuove progettualità capaci di favorire l’accesso alle opportunità Erasmus+ a un numero maggiore di persone e ridurre le disuguaglianze.