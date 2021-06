Erasmus Days 2021 (14-16 ottobre): tre giorni per condividere esperienze ed eventi

Un evento che coinvolge protagonisti in un mosaico di racconti, incontri, conferenze e presentazioni. Sono gli ErasmusDays, la tre giorni (14, 15 e 16 ottobre) che unisce i Paesi partecipanti al Programma di tutta Europa.

Una grande partecipazione, quella che nel 2020 ha visto oltre 5.000 eventi in 82 diversi Paesi, iniziativa che giunge quest’anno alla 5a edizione ed è promossa da tutte le Agenzie nazionali Erasmus+ con il patrocinio della Commissione europea, particolarmente di Mariya Gabriel, Commissaria EU per innovazione, ricerca, cultura, istruzione e giovani.

Si tratta di un’importante occasione per condividere la propria esperienza Erasmus+, diffondere i risultati dei progetti realizzati e confrontarsi con altre esperienze.

Le tre Agenzie nazionali italiane, Erasmus+ Indire, Inapp e Agenzia nazionale per i giovani rivolgono l’invito a organizzare un evento targato Erasmusdays a tutti i beneficiari, scuole, istituzioni, università, centri di ricerca, organizzazioni, cooperative, associazioni, Ong, centri di formazione professionale etc.

Anche le Unità italiane eTwinning ed Epale partecipano agli Erasmusdays.

Condividere la propria esperienza, organizzare un evento, è un modo di contribuire a diffondere le opportunità, i risultati e i valori di Erasmus+.

Per quanto riguarda le tematiche, Nel 2020, con 330 eventi in tutto il territorio nazionale il nostro Paese è stato tra i primi per partecipazione, dopo Francia, Turchia e Spagna.

Questa edizione degli #ErasmusDays sarà incentrata sulle priorità trasversali del nuovo programma Erasmus+ 2021-2027: saranno particolarmente apprezzati dalle Agenzie gli eventi dedicati ai temi dell’inclusione, della protezione dell’ambiente, della trasformazione digitale e della partecipazione alla vita democratica.

Tutte le informazioni utili al portale www.erasmusdays.eu

Ecco come partecipare:

– Organizza un evento Erasmus+ in uno o più giorni 14, 15 e 16 ottobre 2021

– Registralo nella mappa europea attraverso il sito comune a tutti i paesi partecipanti: è sufficiente compilare il form online in tutti i campi richiesti, con titolo, descrizione e dettagli sull’evento.

– Scrivi un testo breve ma chiaro e con tutte le informazioni utili – max. 550 caratteri spazi inclusi

– Aggiungi una foto o un’immagine rappresentativa (max. 2Mb)

– Seleziona settore di pertinenza, tipologia di evento e tematica

– Se l’evento deriva o è collegato a un progetto Erasmus, puoi inserire la sintesi del progetto – max.200 caratteri spazi inclusi) e inserire il link al sito ufficiale del progetto stesso

– La segnalazione dell’evento sarà approvata e pubblicata dalla redazione web delle Agenzie nazionali Erasmus+ nel giro di un pochi giorni.

– L’hashtag ufficiale in tutta Europa è #ERASMUSDAYS: condividi il tuo evento e utilizza questo hashtag per tutta la comunicazione, in particolare nei 3 giorni dedicati.