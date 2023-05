Erasmus+, Valditara annuncia risorse aggiuntive: “Obiettivo far crescere nei ragazzi il senso di appartenenza all’Europa”

Risorse aggiuntive per incentivare Erasmus+. È ciò che ha annunciato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in un messaggio video nel corso di un evento a Mestre. Il capo del dicastero bianco ha sottolineato come in questo momento storico ci sia bisogno di una nuova generazione di cittadini europei pronti ad impegnarsi attivamente e il programma europeo che fornisce il maggior contributo è sicuramente Erasmus+, le cui azioni di mobilità fanno crescere nei ragazzi il senso di appartenenza all’obiettivo comune.

Valditara ha poi parlato dell’Unione europea, rimarcando come la stabilità degli Stati membri debba essere determinata dai cittadini: “L’Unione europea non può avere futuro se i suoi cittadini non la comprendono. Tale consapevolezza è alla radice di un’azione politica volta a rafforzare il contributo offerto da scuole e università. Ne è un esempio l’elaborazione della risoluzione del Parlamento europeo ad apprendere l’Europa a scuola. Dobbiamo rafforzare le politiche di istruzione, alimentando sinergie tra scuole, istituti di ricerca e territori, per dare sostegno ai giovani studenti. Le istituzioni – secondo il Ministro – devono cooperare per sostenere i giovani nella creazione della loro identità europea”.