Esame di maturità 2026, rese note le materie: tutte le novità per docenti e studenti – Rivedi la Diretta

Maturità 2026, ci siamo. Dopo che il 26 gennaio, il portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito è entrato in una fase di aggiornamento proprio nelle sezioni dedicate alla Maturità sono state pubblicate le materie esterne dell’Esame di Stato.

Ecco quali sono le materie per indirizzo di studi:

Per i Licei, le materie scelte sono: Latino per il Classico; Matematica per lo Scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la sezione a indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica nell’opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Per gli Istituti tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” (anche nelle articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”) e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo “Turismo”; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; nell’indirizzo “Informatica e telecomunicazioni”, Sistemi e reti sia per l’articolazione “Informatica” che per l’articolazione “Telecomunicazioni”; Produzioni vegetali per le articolazioni “Produzioni e trasformazioni” e “Gestione dell’ambiente e del territorio” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”).

La diretta della Tecnica risponde live

Con il decreto legge 127/2025 si è cambiata denominazione agli esami di Stato del II ciclo di istruzione. Torna a chiamarsi esame di maturità. Quali i motivi che hanno spinto il legislatore al ritorno al vecchio nome esame di maturità? Oltre il cambio di denominazione quali novità sono state introdotte? In passato il colloquio orale del vecchio esame di Stato incominciava con un documento proposto al candidato dalla Commissione, adesso cosa cambia didatticamente nel colloquio del nuovo esame di maturità? Le retribuzioni dei presidenti e commissari di esame è ferma alle tabelle del 2007, non c’è una novità su queste retribuzioni?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, venerdì 30 gennaio alle ore 15,00. Ospiti l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara e la dirigente scolastica Annamaria Di Falco. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.