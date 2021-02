Esame di Stato primo ciclo, come si svolgerà? [FAQ]

Esame di Stato primo ciclo, come si svolgerà?

Per effetto della pandemia, per il secondo anno consecutivo gli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione subiscono una variazione al loro normale processo conclusivo. Per i ragazzi di terza media anche quest’anno sarà prevista solo una prova orale basata su un elaborato.

Su quali prove verterà l’esame di Stato del primo ciclo?

L’esame di Stato del primo ciclo verterà solo sulla prova orale.

Da chi è composta la commissione?

La commissione è composta solo da membri interni.

Quali argomenti saranno trattati agli esami orali?

Gli esami orali saranno incentrati sull’elaborato svolto da ogni singolo alunno.

Chi sceglie l’argomento dell’elaborato?

L’argomento da trattare nell’elaborato sarà scelto dal consiglio di classe per ogni alunno in relazione alle sue attitudini e caratteristiche personali.

Quanto tempo avrà l’alunno per preparare l’elaborato?

Per trattare l’elaborato ogni alunno avrà a disposizione un mese di tempo (dal 7 maggio al 7 giugno).

Da chi sarà seguito l’alunno nella trattazione dell’elaborato?

Ogni alunno, nella trattazione dell’elaborato sarà seguito da un docente di classe.

Come va presentato l’elaborato alla commissione?

L’elaborato, che può coinvolgere una o più discipline, può essere presentato, a scelta del candidato, in forma scritta, in formato multimediale o sotto forma di produzione artistica o tecnico-pratica.

Il voto finale come sarà?

Il voto finale sarà in decimi e si potrà ottenere la lode.

Gli alunni saranno tutti ammessi?

L’ammissione agli esami di Stato del primo ciclo sarà decisa dal consiglio di classe.

Il risultato delle prove INVALSI è requisito di accesso agli esami di Stato?

Le prove INVALSI non saranno considerate quale requisito per l’ammissione agli esami di Stato.

Un alunno che ha superato i tre quarti dell’orario individuale di lezione, può essere ammesso a sostenere gli esami di Stato?

Sarà il collegio dei docenti che valuterà eventuali deroghe a tale limite.