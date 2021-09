Esami abilitazione libere professioni, domande per la nomina nelle Commissioni entro il 20 settembre

Arriva dal Ministero un sollecito per Dirigenti scolastici e i docenti degli Istituti Tecnici statali e Istituti Professionali statali, a presentare la domanda per la nomina nelle Commissioni per gli Esami di Abilitazione all’esercizio delle libere professioni di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, Agrotecnico e Agrotecnico Laureato, Geometra e Geometra Laureato, Perito Industriale e Perito Industriale Laureato.

Il termine di inoltro delle istanze scade il 20 settembre 2021.

Per tutte le info: nota del 10 agosto 2021

Ricordiamo che anche per la sessione del 2021 gli esami si svolgeranno con le stesse modalità attuate per la sessione d’esami 2020; gli esami consistono dunque in un’unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza in una sede virtuale/piattaforma, con interazione audio/video tra la commissione ed i candidati, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, secondo il seguente calendario: