Esami di Stato 1° ciclo, le modalità per gli allievi CPIA

Le indicazioni per gli esami di Stato del 1°ciclo sono arrivate. Con la nota n° 3307-del-31-gennaio-2023 il ministero, tramite la direzione generale per gli ordinamenti, si è soffermato sugli alunni frequentanti i percorsi d’istruzione degli adulti presso i CPIA (Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti).

Modalità esami di stato



Gli esami di Stato riguardante il primo ciclo d’istruzione, realizzati dai Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti, sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione. Inoltre è prevista una certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo d’istruzione. L’esame è costituito da tre prove scritte e una prova orale.

Prove scritte



• Una prima prova in italiano riguardante i risultati di apprendimento concernente l’asse dei linguaggi ovvero all’asse storico-sociale;

• Una seconda prova in una delle lingue straniere indicate nel patto formativo individuale;

• Una terza priva scritta riguardante i risultati di apprendimento concernente l’asse matematico;

Prova orale

La prova orale consistente in un colloquio pluridisciplinare teso ad accertare le competenze concernenti, i risultati di apprendimento attesi in esito al percorso, tenuto conto del Patto formativo individuale, in modo da valorizzare le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali e informali.

Ammissione agli esami

L’ammissione agli esami di Stato finali degli adulti iscritti e frequentanti i CPIA, è disposta dai docenti facenti parte del consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Vengono ammessi a sostenere gli esami di stato i candidati che hanno svolto il percorso personalizzato (definito sulla base del patto formativo individuale) e che hanno frequentato almeno il 70% del percorso previsto.

La non ammissione

La non ammissione può essere deliberata, a maggioranza e con adeguata motivazione, dal consiglio di classe nel caso in cui l’adulto non abbia acquisito i livelli di apprendimento in uno degli assi culturali.

Compiti del consiglio di classe

Il consiglio di classe oltre a deliberare gli ammessi e i non ammessi agli esami di stato ha il compito di:

• individuare l’asse della prima prova scritta;

• individuare a richiesta dell’adulto, la lingua comunitaria, fra quelle oggetto d’insegnamento nel CPIA quale argomento della seconda prova scritta;

• a richiesta dell’adulto, l’esonero della prova di lingua straniera, qualora gli siano stati riconosciuti i crediti sulla lingua inglese o una seconda lingua comunitaria.



Sessione straordinaria



La suddetta circolare detta inoltre disposizioni alle scuole in merito allo svolgimento della sessione straordinaria dell’esame di Stato, sostenere entro il mese di marzo 2023, per i candidati assenti per gravi e documentati motivi, o per i candidati che nell’anno scolastico precedente 2021/2022 hanno ottenuto una valutazione inferiore a sei decimi.