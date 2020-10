Esami di Stato e festività, l’ordinanza per l’a.s. 2020/21: Maturità al via il 16 giugno

Esami di Stato e festività, l’ordinanza per l’a.s. 2020/21: Maturità al via...

Il Ministero ha pubblicato l’Ordinanza Ministeriale n. 122 del 25 settembre 2020 riguardante il calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico 2020/2021.

Esame I ciclo

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2020/2021, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, secondo i calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Esame II ciclo

L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021 – compresi i percorsi di secondo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i suddetti percorsi – ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 16 giugno 2021, alle ore 8:30.

La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 1° luglio 2021 alle ore 8:30.

Festività

Il calendario delle festività relativo all’anno scolastico 2020/2021 è il seguente:

tutte le domeniche;

il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

l’8 dicembre, Immacolata Concezione;

il 25 dicembre, Natale;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

il 1° maggio, festa del lavoro;

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

la festa del Santo Patrono.

SCARICA L’ORDINANZA

SCARICA IL RIEPILOGO DEI CALENDARI SCOLASTICI REGIONALI