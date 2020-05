Esami di Stato e valutazione, conferenza stampa della Ministra Azzolina sulle Ordinanze [DIRETTA]

Conferenza stampa al Ministero con la ministra Lucia Azzolina in merito alle Ordinanze sugli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo e sulla valutazione finale delle studentesse e degli studenti. Presenti anche il Dott. Agostino Miozzo e il Prof. Alberto Villani per illustrare il documento del Comitato tecnico-scientifico sullo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo in presenza.

“Sarebbe stato più facile riaprire le scuole, ma abbiamo agito con prudenza”, dice la ministra Azzolina.

Valutazione

“E’ stato un anno diverso per tutti. Nessuno studente doveva essere lasciato indietro. Ma serve una valutazione seria. Le insufficienze saranno presenti nei documenti. Non ci sarà nessun 6 politico. Si può non ammettere all’anno successivo solo in alcuni casi specifichi. Nel caso di impossibilità di valutazione per tante assenze o in caso di note disciplinari”.

Esame di terza media

“Non ha cambiato idea il Ministero dell’Istruzione, ma abbiamo ascoltato le scuole. Gli studenti scriveranno un elaborato e lo discuteranno online, e ci sarà tempo fino al 30 giugno”.

Maturità 2020

Ci sarà un colloquio orale di un’ora: una discussione sulle discipline di indirizzo da concordare.

Dopo ci sarà un colloquio orale su un testo di italiano per valutare le competenze.

In seguito materiali sulle altre materie.

Ricordiamo che abbiamo già pubblicato le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico per sostenere l’esame di maturità, in programma mercoledì 17 giugno in presenza e non a distanza come suggerito dal CSPI.

