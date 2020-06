Esami di Stato: la riunione plenaria del 15 giugno sarà in presenza

A seguito di numerose segnalazioni giunte alla nostra redazione in questi giorni su ordini di servizo di D.S. che stanno convocando srutini e/o collegi dei docenti in presenza, dopo l’entrata in vigore dell’ultimo DPCM, riteniamo utile fornire ai nostri lettori qualche precisazione.

Ai sensi della lettera q) dell’art.1 del D.P.C.M. del 12.06.2020, tutte attività didattiche in presenza ( quindi anche gli scrutini, i consigli e i collegi) sono ancora sospese, quindi si effettueranno fino al 30 giugno ancora in remoto.

In presenza si effettueranno, per la prima volta dopo la sospensione di mesi dell’attività didattica in presenza per Covid 19, e con determinate precauzioni, definite con un protocollo previsto dal Comitato Tecnico Scientifico e sottoscritto dalle OO.SS, solo le operazioni relative agli esami di Stato 2020, a partire dalla riunione plenaria prevista per lunedì 15 giugno.