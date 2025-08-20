Esiti mini call veloce, graduatorie e scelta delle sedi: ecco dove sono state già pubblicate

Esiti mini call veloce, graduatorie e scelta delle sedi: ecco dove sono...

Il 19 agosto si sono conclusi i termini per la presentazione delle istanze relative alla mini call veloce. In queste ore alcuni Uffici Scolastici Regionali hanno cominciato a pubblicare le graduatorie.

Fase 1, graduatorie

Piemonte: graduatorie per ADAA, ADEE e ADMM

Sardegna: graduatorie per ADAA, ADEE e ADMM

Lombardia: reclutamento a.s. 2025/26 – cd mini call veloce – elenco aspiranti

Emilia Romagna: “Mini Call Veloce”: esiti prima fase e apertura seconda fase (SCELTA SEDE)

Friuli Venezia Giulia: Graduatoria call veloce GPS

Toscana: MINI CALL VELOCE GRADUATORIA

Fase 2, scelta delle sedi

E immediatamente dopo la chiusura delle istanze e la pubblicazione delle graduatorie, ecco che inizia la fase 2 sulla scelte delle sedi. La regione Lombardia è una delle prime ad aver pubblicato l’avviso di apertura.

Lombardia: avviso apertura scelta sede MCV as 2025/2026

Friuli Venezia Giulia: Assegnazione della provincia Call veloce GPS

Piemonte: (assegnazione province) e apertura turno fase 2 (scelta sede)

Sardegna: Fase 2 scelta sede

Toscana: MINI CALL VELOCE ASSEGNAZIONE PROVINCIA E APERTURA TURNO SCELTA SEDE

Come ha già spiegato il nostro esperto, il prof Lucio Ficara, la novità principale di quest’anno è l’apertura della fase 2 della mini call veloce su istanze online del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. In buona sostanza, una volta assegnata la provincia di assunzione all’aspirante all’immissione in ruolo da mini call veloce, presumibilmente già il prossimo 20 agosto, verrà successivamente aperta la fase 2 per la scelta della scuola con apposita istanza aperta sulla piattaforma Istanze Online del MIM.