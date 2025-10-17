Esplode nella notte l’auto di Sigfrido Ranucci: “Poteva uccidere”

“Un ordigno piazzato sotto l’auto del giornalista” Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore della trasmissione Report, su Rai3, è esploso, facendola saltare in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia, la casa accanto e la sua abitazione.

L’auto del noto giornalista d’inchiesta era parcheggiata davanti casa, a Campo Ascolano, alle porte di Roma: “la deflagrazione è stata così potente che avrebbe potuto uccidere chi si fosse trovato a passare”.

L’attentato è stato compiuto intorno alle 22 della scorsa notte. Ranucci ha dichiarato al Corriere: “Mia figlia è passata davanti alla mia auto pochi minuti prima dell’esplosione, potevano ammazzarla…. Potrebbe non essere una coincidenza il fatto che pochi giorni fa ho annunciato i temi delle nuove inchieste di Report”. Ranucci ha inoltre riferito che “è stato utilizzato almeno un chilo di esplosivo”.

