Estate INPSieme 2021, domande entro il 13 aprile

Anche quest’anno l’INPS ha pubblicato il bando di concorso Estate INPSieme Italia 2021.

Possono inoltrare domanda i dipendenti e i pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, i pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici e i dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Fondo IPOST.

Il bando è finalizzato ad offrire a studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché secondaria di secondo grado se studenti disabili ex art.3, comma 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%, la possibilità di fruire di soggiorni in Italia, durante la stagione estiva 2021 nei mesi di giugno, luglio ed agosto, con rientro entro il 6 settembre 2021 riconoscendo un contributo a totale o parziale copertura del costo del soggiorno scelto tra quelli presenti nell’ “Elenco proposte soggiorno vacanze in Italia” che sarà pubblicato dall’Istituto in concomitanza alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi con riserva.

Il bando e relative FAQ sono raggiungibili seguendo il percorso: Home > Avvisi, bandi e fatturazione > Welfare, assistenza e mutualità > Concorsi welfare, assistenza e mutualità > Bandi Nuovi > Bando di concorso Estate INPSieme in Italia 2021.

La domanda di partecipazione può essere trasmessa fino alle ore 12,00 del giorno 13 aprile 2021.

