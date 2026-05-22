Fabrizio Corona in un evento studentesco? Le dirigenti si oppongono, ma il gestore del locale fa chiarezza

Otto dirigenti scolastiche della provincia di Rieti hanno scritto una lettera formale al sindaco, al vescovo, al prefetto, al questore e al comandante dei carabinieri per esprimere la propria contrarietà alla presenza di Fabrizio Corona alla serata conclusiva della Festa dello studente, in programma il prossimo 6 giugno. L’evento, organizzato da una società privata, ha già ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie.

La lettera: “Modelli antitetici ai principi educativi”

La presa di posizione è netta. Come riporta Il Mattino, le dirigenti scolastiche di istituti comprensivi e secondari superiori, sia cittadini che provinciali, hanno firmato congiuntamente una missiva in cui dichiarano di dissociarsi con fermezza dall’associazione della scuola reatina a figure pubbliche il cui profilo mediatico risulta, a loro avviso, incompatibile con i valori promossi quotidianamente nelle aule. Nel testo si legge: “Il profilo mediatico appare in evidente contrasto con i valori di legalità, responsabilità civile e rispetto delle regole che la scuola promuove quotidianamente, attraverso la propria azione educativa”. Le firmatarie sottolineano anche che l’evento è stato ideato e gestito da soggetti estranei alle istituzioni scolastiche, senza alcun coinvolgimento degli organi collegiali: “Le scelte relative agli ospiti e al format della serata non sono state concordate né sottoposte all’approvazione degli organi collegiali degli istituti scolastici reatini”. Il richiamo alla coerenza educativa è esplicito: ogni anno, scrivono le dirigenti, i collegi dei docenti e i consigli di istituto promuovono progetti con le forze dell’ordine e le istituzioni locali per mettere Costituzione e legalità al centro del percorso formativo. La presenza di Fabrizio Corona, secondo le firmatarie, contraddirebbe questo impegno.

L’organizzatore replica: “Evento privato, nessun legame con la festa diurna”

A rispondere alla lettera è il giovane titolare della società che ha organizzato la serata. La sua posizione è chiara: si tratta di un evento privato, a pagamento, che si svolgerà la sera del 6 giugno a partire dalle 21, al termine della Festa dello studente che si tiene, invece, durante il giorno con accesso libero. “Non c’è nessun legame diretto con la Festa dello studente che si svolgerà durante il giorno”, precisa l’organizzatore, aggiungendo che gli ingressi del parco saranno presidiati dagli addetti alla sicurezza per impedire l’accesso a chi è sprovvisto di biglietto. L’evento, spiega, è il terzo organizzato in occasione della Festa a partire dal 2024, senza che si siano mai verificati episodi di violenza. Le forze dell’ordine presidieranno il parco e agli organizzatori è stato imposto l’obbligo di somministrare alcolici al di sotto dei cinque gradi. Circa 200-300 prevendite, riferisce, sono già state vendute a persone oltre i trent’anni.

Per l’organizzazione Corona non è il problema: “Comprendo che Corona non sia il massimo dell’esempio. Oggi i modelli dei giovani sono perlopiù cantanti che parlano di droga, armi e violenza. Non penso che il problema, per Rieti, sia Fabrizio Corona”.