Facciamo pace a scuola, oggi da Assisi con oltre 500 insegnanti e dirigenti prende il via il nuovo programma delle Scuole di Pace – Sbellichiamoci

Facciamo pace a scuola, oggi da Assisi con oltre 500 insegnanti e...

Si svolgerà oggi l’incontro di lancio di “Sbellichiamoci”, il nuovo programma nazionale di Educazione Civica per la formazione di giovani costruttrici e costruttori di pace promosso dalla rete Nazionale delle Scuole di Pace e dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace. A partecipare 546 tra docenti e dirigenti scolastici.

Il seminario si propone di fornire nuovi strumenti per fare in modo che ogni scuola possa diventare una Istituzione di pace, ovvero un luogo dove si vive, si insegna, si studia e si impara la pace. Tra questi, ci sono la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità del prossimo 12 ottobre e il Meeting Nazionale delle Scuole di Pace che si svolgerà a Perugia nell’immediata vigilia.

A guidare il cammino delle Scuole di Pace nel nuovo anno scolastico ci sarà la celebrazione dell’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi.

Al Seminario che si svolge oggi 29 agosto dalle 16 alle 18 (questo è il link per iscriversi e partecipare https://bit.ly/4oHx53l), interverranno tra gli altri: Italo Fiorin, Docente di Pedagogia, Presidente della Scuola di Alta Formazione EIS-LUMSA di Roma; Fabiana Cruciani, Coordinatrice della Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Dirigente Scolastica dell’ITTS “A. Volta” di Perugia; Aluisi Tosolini, Coordinatore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace; Marco Mascia, Coordinatore della Rete delle Università per la Pace (RUniPace); Paola Avorio, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Umbertide Montone Pietralunga (PG); Flavio Lotti, Coordinatore del Programma “Sbellichiamoci”; Erica Boschiero, cantautrice.

Il Seminario è organizzato dalla Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova e Rete delle Università per la Pace (RUniPace).

Il programma dell’incontro