FAQ del Mi – Inizio scuola 2021, l’aerazione va fatta con finestre del corridoio aperte

In concomitanza con il rientro in classe di 4 milioni di alunni il 13 settembre, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la versione aggiornata delle Faq sull’inizio scuola.

Le aree cui sono dedicate le risposte alle domande frequenti sono le seguenti:

Numerose indicazioni vengono fornite dal Ministero sul tema dell’aerazione dei locali. In particolar modo, viene chiarito come effettuare una aerazione corretta. Ad esempio, tenere le finestre della classe aperte e quelle del corridoio chiuse è una procedura errata, chiarisce il Mi.

Ecco le Faq sull’argomento.

Durante l’attività didattica, le finestre devono essere aperte?

Il CTS conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di permanenza di alunni e personale, tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti, delle condizioni climatiche esterne e identificando quelli, eventualmente, scarsamente ventilati.

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse messe a disposizione dal primo e dal secondo “Decreto Sostegni”, pari a circa 500 milioni di euro, per l’acquisto di beni e servizi per fronteggiare l’emergenza, inclusi quelli eventualmente necessari per l’aerazione dei locali.

Come aerare una stanza in modo efficace?

Al fine di contenere il rischio di esposizione al virus negli ambienti scolastici è opportuno, per quanto possibile, assicurare il ricambio frequente dell’aria all’interno, mantenendo il flusso in ingresso dall’esterno. In sostanza, a seconda delle condizioni, si possono determinare tre diverse modalità di aerazione delle aule: 1 – aerazione con finestre aperte e porta chiusa (azione corretta ma ricambio lento); 2 – aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio chiuse (aerazione errata); 3 – aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio aperte (aerazione corretta).

Suggerimenti operativi in: Rapporto ISS COVID-19, n.11/2021; ENEA, #ScuolainClasseA, Istruzioni per l’uso, maggio 2020.

Sul tema dell’aerazione dei locali, anche una check-list