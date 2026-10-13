Ferie non godute docenti: la scuola non può negare il pagamento senza rispettare precise condizioni

I docenti precari con contratto al 30 giugno possono ancora recuperare le somme relative alle ferie maturate e non godute. La Cassazione ha chiarito quando il Ministero è tenuto a corrispondere l’indennità sostitutiva.

Sono numerosi i docenti precari che, al termine del contratto scolastico, non ricevono alcun pagamento per le ferie maturate e non godute. Eppure, in molti casi, quelle somme possono ancora essere recuperate

Con la sentenza n. 16530 del 27 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha precisato le condizioni che regolano il diritto alla monetizzazione delle ferie, introducendo una distinzione fondamentale.

Durante le sospensioni delle lezioni previste dal calendario scolastico regionale, come Natale e Pasqua, il docente è posto dalla legge nella condizione di fruire delle ferie, senza necessità di uno specifico invito del dirigente scolastico.

Diversa è la situazione nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno

In questo caso, affinché il docente possa perdere il diritto al pagamento delle ferie residue, l’Amministrazione deve averlo invitato a fruirne, avvertendolo espressamente delle conseguenze della mancata fruizione.

Una semplice comunicazione generica potrebbe, pertanto, non essere sufficiente a escludere il diritto all’indennità.

Come ottenere il pagamento delle ferie non godute?

Il primo passo consiste nel verificare i contratti di lavoro, i cedolini e i calendari scolastici regionali, così da determinare il numero effettivo di giorni di ferie monetizzabili.

Occorre inoltre esaminare le eventuali comunicazioni della scuola relative alla fruizione delle ferie.

Qualora emergano giorni residui non goduti e ancora monetizzabili, il docente può proporre ricorso al Tribunale del Lavoro per ottenere la condanna del Ministero al pagamento delle somme spettanti.

Gli Avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, impegnati da anni nella tutela dei diritti del personale scolastico, assistono i docenti precari nelle azioni giudiziarie finalizzate al recupero delle indennità per ferie non godute.

La recente pronuncia della Cassazione non ha cancellato il diritto alla monetizzazione: ha chiarito i criteri per individuare le somme ancora dovute ai lavoratori.

Per chi volesse aderire al ricorso o avere informazioni può consultare: https://giustiziascuola.com/ricorso-per-ottenere-il-pagamento-delle-ferie-non-godute/

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