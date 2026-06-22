Hai prestato servizio fino al 30 giugno negli ultimi 10 anni? Potresti avere diritto al pagamento delle ferie non godute

Se sei un docente precario e negli ultimi dieci anni hai avuto uno o più contratti di supplenza fino al 30 giugno, potresti aver diritto a rivendicare il pagamento delle ferie maturate e non godute.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 16530 del 27 maggio 2026, è intervenuta nuovamente sul tema dell’indennità sostitutiva delle ferie per i docenti a tempo determinato, chiarendo un principio molto importante per il personale precario della scuola.

Secondo la Cassazione, il docente con contratto fino al 30 giugno non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. In tale periodo, infatti, il docente resta normalmente a disposizione dell’Amministrazione per scrutini, esami, attività valutative e ulteriori adempimenti connessi alla funzione docente.

Per questo motivo, se la scuola non ha invitato formalmente il docente a fruire delle ferie residue, informandolo in modo chiaro e tempestivo che, in caso di mancata fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva, il docente può rivendicare il pagamento delle ferie maturate e non godute.

La questione riguarda migliaia di insegnanti precari che, anno dopo anno, hanno prestato servizio fino al 30 giugno senza ricevere alcuna comunicazione formale sulle ferie residue e sulle conseguenze della mancata richiesta.

Hai avuto contratti al 30 giugno?

Non hai ricevuto un invito formale a fruire delle ferie?

Non sei stato informato della perdita del diritto all’indennità sostitutiva?

Allora puoi verificare la tua posizione e valutare la possibilità di proporre ricorso per ottenere il pagamento delle somme spettanti.

Il ricorso può riguardare i periodi di servizio svolti negli ultimi dieci anni con supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Per maggiori informazioni su come aderire al ricorso e sul quantum di indennità spettante potreste rivolgervi gratuitamente ai legali di giustiziascuola.com compilando il seguente form: https://giustiziascuola.com/contatti/

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