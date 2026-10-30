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30.10.2026
Aggiornato alle 15:52

Ferie non godute dei docenti precari, il tribunale di Milano rimanda la questione alla Corte Europea. Docente chiede 2.200 euro al Ministero

Redazione
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L'orientamento della Cassazione
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Dopo la sentenza dello scorso maggio della Cassazione la vicenda delle ferie non godute dei docenti non si è ancora conclusa.
Il tribunale di Milano con ordinanza dello scorso 27 ottobre ha infatti rimesso la questione alla corte di giustizia Europea, dubitando sulla compatibilità con i principi comunitari del sistema delineato dalla Cassazione circa l’imputazione d’ufficio delle ferie ai docenti precari.

Una docente, che ha lavorato con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, entrambi con scadenza 30 giugno, aveva fatto ricorso, sostenendo di non aver fruito delle ferie maturate e di non aver ricevuto dai dirigenti scolastici l’invito ad utilizzarle.

Di conseguenza ha chiesto al ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento di oltre 2.200 euro.

Secondo il MIM durante i periodi di sospensione delle lezioni, in base alla normativa in vigore, la docente avrebbe potuto usufruire delle ferie. In questo modo, anche in assenza di una specifica comunicazione del dirigente scolastico, queste giornate devono essere sottratte dal totale delle ferie monetizzabili. Così il Ministero ha contestato la richiesta.

L’orientamento della Cassazione

Secondo la Cassazione, che si è espressa nel 2026, i docenti non sono automaticamente collocati in ferie durante la sospensione delle lezioni, poichè l’interessato deve richiederlo necessariamente. Ma ai fini del calcolo dell’indennità valgono i giorni nei quali la fruizione era consentita dalla legge, seppur le ferie non siano state utilizzate. Su questo il Tribunale di Milano ha espresso i propri dubbi.

Sempre la Cassazione distingue tra sospensione delle lezioni da calendario scolastico, come le festività e periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. Nel primo caso non serve avvertimento del dirigente scolastico e il docente a tempo determinato può usufruire delle ferie, in base alla legge. Nel secondo caso invece, è necessario che il dirigente scolastico dimostri di aver informato il docente invitandolo a utilizzare le ferie.

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