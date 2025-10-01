Festa a sorpresa per l’ex prof con Alzheimer con ex alunni e colleghi dopo l’appello su TikTok: “Ha riconosciuto tutti”

Una bella iniziativa: una ex docente di arte di scuola media a Milano, originaria da Napoli, oggi con Alzheimer, è riuscita a incontrare di nuovo gli ex studenti e colleghi grazie ad un appello su TikTok. La cosa straordinaria? Li ha riconosciuti tutti. Lo riporta Il Corriere della Sera.

L’ex docente ha festeggiato con loro il suo 76esimo compleanno. “La festa è stato un momento magico. È stato come se, per una sera, la malattia avesse fatto un passo indietro. Mia mamma ha riconosciuto tutti i suoi ex alunni e colleghi, interagiva con loro come se fosse quella di sempre. Con la stessa luce che vediamo sprigionare dal suo cuore, quando ripensa agli anni in cui ha insegnato”, queste le parole della figlia.

L’appello della figlia

Nei giorni scorsi la donna aveva espresso alla figlia il desiderio di incontrare alunni ed ex colleghi. E lei ha pensato di rintracciarli in vista del suo compleanno. L’ha coinvolta in un video su TikTok: “Desidererei tanto rivedere i miei alunni e sapere la vita che stanno facendo, che direzioni stanno prendendo”, ha detto con voce un poco esitante.

Da qui il tam tam sui social: la proposta ha avuto successo. E venerdì scorso l’ex docente, nella pizzeria sotto casa, è stata sorpresa da una pioggia di coriandoli festosi e dagli applausi di trentatré fra ex allievi ed ex colleghi. “C’erano ex alunni di 25 e altri di 40 anni, neppure si conoscevano tra loro, eppure hanno dedicato una serata della loro vita a lei. Ci hanno raccontato che conservano ancora le tavole che lei aveva fatto disegnare. E altri che non hanno partecipato verranno a trovarci nei prossimi giorni”.

Il video è commovente: la donna è stata sorpresa dal gruppo festante, distribuito in più tavoli, ed è stata accolta con festoni, coriandoli. L’ex docente si è commossa. Ecco le parole della figlia: “Grazie a tutti voi su TikTok che mi avete aiutato a trovare i suoi ex alunni ed ex colleghe e che avete reso possibile questo regalo alla mamma. Per averle regalato la serata più speciale della sua vita. Per averla fatta emozionare e piangere dalla gioia indescrivibile. Grazie per tutti i passaparola, per averlo ricondiviso ovunque, per aver taggato tutti quelli che conoscevate. Grazie perché senza di voi questo non sarebbe stato possibile!”.