Festa del papà sì, no, dipende. L’emozionante video di una scuola di Gela

La festa del papà quest’anno ha portato una serie di polemiche a partire dalla decisione di una dirigente di Viareggio che aveva annullato, per poi ripristinare, delle attività laboratoriali in occasione di questa giornata.

Diversi sono stati i commenti a favore o contro alla commemorazione di questa festa. Una scuola di Gela ha pensato di coinvolgere le dirette interessate, le famiglie, per cercare di capire se fosse stato il caso di festeggiare in classe visto che c’erano bambini i cui padri non erano più in vita.

Questo è ciò che ci ha raccontato una delle maestre coinvolte nell’iniziativa, Gisella Bacarella: “Quest’anno la nostra equipe pedagogica si è ritrovata come ogni anno di fronte al dubbio amletico: “Festa del papà, sì o no?”. A fugare i nostri dubbi sono state proprio le famiglie di due dei nostri alunni i cui papà sono volati in cielo troppo presto e che ci hanno rassicurato che ai bambini avrebbe fatto piacere ricordare i loro papà. Da qui è nata l’idea di condividere con i bambini il nostro vissuto: anche i papà delle maestre sono angeli tra le stelle. Un momento emozionante per tutti, piccoli e grandi, come documentato dal video, che ha unito alunni e maestre in una intensa esperienza condivisa”.

Un’iniziativa molto toccante che ha permesso di accorciare le distanze emotive tra docenti e alunni e che è andata oltre i limiti che a volte ci si pone erroneamente.

Ecco il video delle classi I A/B dell’Istituto Comprensivo Gela Butera (plesso Enrico Mattei) sulle note di “Supereroi” di Mr Rain, terzo classificato al festival di Sanremo 2023.