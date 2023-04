Festival dell’Economia di Trento, al via la 18esima edizione: un’opportunità per gli studenti per riflettere su business e finanza

Festival dell’Economia di Trento, al via la 18esima edizione: un’opportunità per gli...

Il Festival dell’Economia di Trento, giunto alla sua 18esima edizione, che si svolgerà dal 25 al 28 maggio prossimi, rappresenta un’occasione unica per far conoscere l’importanza dell’economia nella vita quotidiana e per fornire agli studenti una visione ampia e globale sul mondo del business, della finanza e della tecnologia, con un programma di 15 eventi dedicati alle scuole.

Durante il festival, ci sarà la possibilità di ascoltare i contributi di opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale, di partecipare a incontri, eventi, talk e keynote e di approfondire temi di grande attualità, come il cambiamento climatico e la transizione energetica, la sostenibilità, l’economia circolare, l’inclusione e la parità di genere.

Il palinsesto dinamico ed innovativo del ‘Fuori Festival’, con numerosi appuntamenti relativi alla cultura, lo spettacolo e l’intrattenimento e il coinvolgimento di diversi talent, creator e influencer potrà ulteriormente contribuire alla partecipazione di studenti e studentesse.

Spazio ai giovani

“Nell’edizione di quest’anno, i giovani” – ha spiegato Ericka Costa, professoressa associata di Economia aziendale all’Università di Trento e componente del Comitato scientifico del Festival – “avranno uno spazio da protagonisti, nel quale potranno condividere la loro visione sul futuro, portando un punto di vista diverso e la loro capacità di guardare oltre, immaginando possibili nuovi scenari”.

I temi

Nell’ultima edizione del Festival dell’Economia di Trento, quella tenutasi dal 2 al 5 giugno 2022, il fallimento della globalizzazione è stato analizzato nei dettagli: la guerra in Ucraina, i bombardamenti sulla Serbia, i venti di guerra che soffiano in tutto il mondo, il caso Taiwan, considerata dalla Cina parte integrante della Repubblica popolare, tutti scenari, che possono facilmente diventare drammatici, spostando il pendolo del potere tra Occidente e Oriente. La necessità è di alzare lo sguardo oltre l’attualità per dare alle scelte di ogni giorno una prospettiva che vada oltre l’emergenza quotidiana diventa importante da sottoporre al mondo della scuola, poiché occorre immaginare un futuro migliore, aumentando la consapevolezza delle scelte. Occorre, secondo le intenzioni degli organizzatori del Festival dell’Economia di Trento, non farsi cogliere impreparati; non a caso il titolo dell’edizione del 2023 è Il futuro del futuro.

Al centro del Festival, nell’edizione 2023, ci sono alcuni temi stringenti dell’attualità: la guerra e la violenza, prima che diventino strumento ordinario di soluzione dei conflitti; la povertà e la diseguaglianza, i debiti che aumentano, i nuovi protagonisti dell’economia e della società, a partire dall’Africa, continente giovane che cresce a ritmi vertiginosi, mentre sono in caduta libera le condizioni di vita della maggior parte degli africani. Tutto questo determina contraddizioni esplosive a cui il mondo della scuola, che per prima ha il compito di formare le giovani generazioni, deve porsi per tentare di avere risposte adeguate prima che sia troppo tardi.

Le scuole

Sarà dato grande spazio al mondo educational, partendo dal coinvolgimento di tante scuole, non solo trentine, che parteciperanno alla kermesse; sono state pensate tante iniziative per accogliere ragazzi di età diverse, a partire dalla finestra sull’educazione finanziaria con i creator di Young Finance (il progetto video del Sole 24 Ore digital first che coinvolge talent con un forte seguito ed engagement su YouTube), iniziative divertenti come Economy Kids, una radio per i ragazzi, e il Monopoly del Festival dell’Economia. Silvestri.

“Dobbiamo ai nostri figli e ai nostri nipoti uno sforzo di pensiero e di analisi“, dicono gli organizzatori del Festival dell’Economia di Trento, “per ricondurre la realtà a conseguenza di scelte consapevoli, e non frutto di casualità, prepotenze, disinteresse o distrazione. E questo vale anche per i giovani che figli e nipoti li devono ancora avere. L’impegno è costruire un Festival dell’Economia edizione 2023 che sia occasione di riflessioni e approfondimenti per costruire il futuro migliore possibile, vincendo le sfide di un mondo nuovo”.

Per saperne di più si può inviare una mail a [email protected] per organizzare la giornata al Festival dell’Economia di Trento con la propria scuola.