Fiducia al Governo: Giorgia Meloni e il suo discorso alla Camera – DIRETTA ore 11.00

La neo premier Giorgia Meloni si presenterà alla Camera per ricevere la fiducia al suo nuovo governo. La premier leggerà il discorso programmatico in cui elencherà i punti più importanti del programma del suo esecutivo. In giornata è previsto il voto. Domani si passerà al voto in Senato.

L’incontro si terrà alle ore 11 di martedì 25 ottobre a palazzo Montecitorio. Secondo quanto annunciato, i deputati saranno impegnati tutta la giornata. Si inizierà con il discorso programmatico, continuando poi con il dibattito parlamentare. La premier avrà la possibilità di replicare al dibattito prima dell’effettivo voto di fiducia che si dovrebbe svolgere intorno alle ore 19.00.