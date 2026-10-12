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12.10.2026
Aggiornato alle 18:44

Fiera Didacta Abruzzo 2026 al via dal 21 al 23 ottobre: La Tecnica della Scuola presente con uno stand

Redazione
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Indice
La Tecnica della Scuola presente a Didacta
Dove siamo?
Come partecipare

Didacta Italia – Edizione Abruzzo, in calendario dal 21 al 23 ottobre presso il polo fieristico di Lanciano. Il programma, realizzato con la partnership scientifica di INDIRE, propone un percorso che guarda all’innovazione come occasione per ripensare pratiche e metodologie didattiche.

La Tecnica della Scuola presente a Didacta

La Tecnica della Scuola, attiva nel campo dell’informazione scolastica da oltre 75 anni, dopo il successo di Fiera Didacta Italia a Firenze nel marzo 2026, sarà presente alla Fiera Didacta – Edizione Abruzzo.

Dove siamo?

La Tecnica della Scuola sarà presente al Padiglione D’Annunzio, nello stand D07.

Come partecipare

Il Programma Scientifico completo è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione, dove è possibile selezionare gli eventi e acquistare il biglietto, anche con la Carta del docente. Il costo varia da 16 a 30 euro a seconda della durata della partecipazione (uno, due o tre giorni), con la possibilità di prenotare fino a due eventi formativi al giorno tra seminari e workshop. La manifestazione è organizzata da Firenze Fiera con un comitato che coinvolge il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Regione Abruzzo, gli Uffici scolastici regionali e diverse università e ITS del territorio.

didacta abruzzo 2026

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