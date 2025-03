Fiera Didacta Italia 2025 conclusa, quasi 20mila visitatori: lo spin off si terrà in Trentino dal 22 al 24 ottobre

Nonostante la chiusura anticipata di un’ora della fiera per il maltempo che in questi giorni ha funestato Firenze e la Toscana, Didacta Italia 2025 ha confermato gli ottimi risultati degli ultimi anni con quasi 20mila visitatori e una crescita del 15% dei follower della community digitale.

L’ultimo giorno di fiera è stato anche l’occasione per la presentazione ufficiale di Didacta Italia – Edizione Trentino, che si svolgerà dal 22 al 24 ottobre a Riva del Garda, alla quale hanno partecipato, a fianco della vicepresidente di Firenze Fiera, Tamara Ermini, la vicepresidente e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità della Provincia autonoma di Trento Francesca Gerosa, il presidente di INDIRE Francesco Manfredi, il presidente del Comitato tecnico-scientifico di IPRASE Angelo Paletta, il direttore generale per la Comunicazione e le Relazioni Istituzionali del Ministero dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Pierro, e Reinhard Koslitz in rappresentanza di Didacta International.

La nuova avventura in Trentino

“Con oggi comincia un cammino di collaborazione importante e sono sicura che in questa nuova avventura il Trentino saprà dimostrare ancora una volta le sue capacità organizzative, grazie alla grande professionalità di tutte le componenti del nostro sistema scolastico, dal Dipartimento istruzione a Iprase, dai dirigenti ai docenti che ogni giorno lavorano per poter raggiungere obiettivi così sfidanti – ha dichiarato Gerosa – Abbiamo avviato questo percorso e siamo fieri di poterci raffrontare con la vostra esperienza e di ospitare Didacta Italia a Riva del Garda, perché sappiamo quanto sia importante lavorare sulla didattica e sull’innovazione. Gli spazi che ho avuto modo di visitare oggi qui a Firenze Fiera lo dimostrano. Fin dall’inizio di questa legislatura il mio obiettivo è di rimettere la scuola al centro delle politiche della nostra Provincia autonoma, perché è nella scuola che crescono i cittadini di domani: lo dobbiamo ai nostri ragazzi e a tutta la nostra società, in questo abbiamo una grandissima responsabilità. Siamo un piccolo territorio, ma con tante professionalità da mettere a disposizione della scuola: le nostre sperimentazioni richiamano interesse da tutta Italia, penso alla figura del faber, il docente facilitatore del benessere a scuola, e di quanto stiamo provando a fare perché la scuola sia un luogo dove docenti e studenti possano stare bene”, ha concluso la vicepresidente.

“Come Iprase è un onore partecipare all’organizzazione di Didacta, nel cui format ritroviamo i nostri valori fondanti: la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione, che cerchiamo di tenere assieme mettendo al centro la scuola, le pratiche educative, il benessere e l’efficacia degli ambienti di apprendimento. L’obiettivo che ci poniamo è mantenere la nostra tradizione innovando approcci e contenuti. Le scuole sono una straordinaria fucina di innovazione, gli insegnanti che innovano lo fanno sistematicamente leggendo le attese degli studenti, i contesti e migliorando modi consolidati di fare. Iprase lavora per rendere la sperimentazione un patrimonio organizzativo che generi un trasferimento di conoscenza anche in altri contesti”, ha detto il presidente del Comitato tecnico-scientifico dell’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa della Provincia autonoma di Trento Angelo Paletta.

“Con grande piacere INDIRE conferma il suo ruolo centrale di partner scientifico anche per Didacta a Riva del Garda – ha affermato Francesco Manfredi -. L’attenzione verso questo territorio, le sue realtà innovative e i suoi istituti scolastici è forte e orientato ad avviare sempre nuove collaborazioni. In questa direzione, l’Istituto si è già mosso, sottoscrivendo un protocollo d’intesa con la Fondazione Bruno Kessler e la Fondazione Hub Innovazione Trentino, due soggetti altamente specializzati nell’ambito della ricerca sull’intelligenza artificiale, che hanno base proprio a Trento”

“Una fiera sulla didattica ha successo se riunisce, come in un mosaico, tutti i professionisti del mondo dell’istruzione. È per questo – ha aggiunto Reinhard Koslitz – che Didacta Italia cresce edizione dopo edizione e vogliamo esportarla a Riva del Garda che può contare su un quartiere fieristico in una bellissima posizione, vicino al lago. Sono certo che l’edizione di ottobre sarà una bella avventura e sarò felice di parteciparvi”.

Didacta 2026, le date

“Chiudiamo questa undicesima edizione di DIDACTA ITALIA con grande soddisfazione per l’altissima affluenza registrata in questi tre giorni” ha affermato il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini. “L’atmosfera di energia positiva e di partecipazione attiva che si è respirata nei vari stand e nelle sale formative fra docenti, dirigenti scolastici, espositori e tutti gli operatori del settore è un’ulteriore testimonianza della validità del format di DIDACTA, che ci spinge a proseguire sulla strada intrapresa, preparandoci fino da adesso al prossimo spin off che organizzeremo nell’ottobre prossimo a Riva del Garda e per la prossima edizione nazionale che si svolgerà come ogni anno, qua in Fortezza, dall’11 al 13 marzo 2026”.