Fiera Didacta Sicilia 2023 al via domani: quali eventi? Le attività della Tecnica della Scuola

Torna Fiera Didacta Sicilia, lo spin off del più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola: l’edizione 2023, la seconda in assoluto, si svolgerà dal 12 al 14 ottobre a Catania, per la precisione a Misterbianco, negli spazi espositivi di SICILIA FIERA Exhibition Meeting Hub dalle 09.30 alle 18.30.

La Tecnica della Scuola a Didacta Sicilia 2023

La Tecnica della Scuola, dopo il successo della prima edizione di Didacta Sicilia e la partecipazione, per il primo anno, a Didacta Italia, a Firenze, sarà ovviamente presente alla fiera in qualità di ente di formazione e testata giornalistica, con una copertura totale di tutti gli eventi previsti.

Nel nostro stand, oltre al desk dedicato ai docenti per orientarli verso il corso di formazione più adatto per loro, ci sarà uno spazio in cui si terranno interviste, dirette, talk, approfondimenti e momenti di riflessione sui temi relativi alla didattica e alla pedagogia. Scopri tutti i nostri eventi sul nostro sito e sui nostri canali Facebook e Instagram per qualunque aggiornamento!

Come raggiungerci? Ci troveremo all’interno del padiglione B1, nello stand 46B. Tutti coloro che verranno a trovarci potranno richiedere in omaggio una pratica shopper e potranno ricevere un coupon del 30% da spendere in tutti i corsi webinar ed e-learning della Tecnica della Scuola.

Quali obiettivi?

Fra le principali novità dell’edizione 2023, moltissime attività dedicate all’intelligenza artificiale, tema principe dell’evento, ed a suoi sviluppi; a questo proposito sono previsti due convegni internazionali, seminari e workshop in sale appositamente dedicate.

Altri convegni saranno incentrati sulla dispersione scolastica, fenomeno ancora sensibilmente radicato nell’isola e nelle regioni del Sud; sull’orientamento, gli ITS e la cybersecurity. Sono previsti invece seminari sulla biblioteca dell’innovazione, la cittadinanza economica e su come raccontare l’uguaglianza in classe. Tra i tanti workshop, oltre alle sale dedicate alla didattica immersiva e alla realtà aumentata, particolare attenzione verrà rivolta all’allestimento di un ambiente 0-6 e una sala attrezzata per la didattica delle STEM.

La fiera si concluderà con la proiezione del lungometraggio “Educazione fisica”, diretto da Stefano Cipani, distribuito da Rai Cinema e tratto dall’opera teatrale La Palestra di Giorgio Scianna, che affronta il tema della violenza subita da una studentessa nei confronti di tre ragazzi, verso i quali, i genitori, proveranno a salvarne la reputazione ad ogni costo.

Da non perdere sabato 14 ottobre alle ore 9.30 la Lezione di fisica con Vincenzo Schettini (@lafisicachecipiace), Ambassador di Didacta Italia, fisico, musicista, docente con due milioni di follower in tutta Italia, cui seguirà la Premiazione delle eccellenze che si sono distinte in Italia e in Europa da parte dell’Assessore all’istruzione e formazione professionale della Regione Siciliana, Mimmo Turano.

Tutte le novità

Raddoppiata la superficie espositiva con 22mila metri quadrati distribuiti su 4 padiglioni (a fronte dei 12mila metri quadrati su un solo padiglione dell’edizione 2022) e confermato il format dell’edizione nazionale che combina, in modo integrato, l’area riservata alla formazione con workshop immersivi, seminari e convegni e la sezione espositiva. In mostra le aziende leader su scala nazionale e internazionale con le ultime proposte nel campo dell’elettronica, robotica, realtà aumentata, ambienti didattici innovativi 4.0, ecosistemi di apprendimento, contenuti digitali ed editoriali di ultimissima generazione.

Gli organizzatori e come iscriversi

DIDACTA ITALIA – Edizione Siciliana è organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con la Regione Siciliana e la partnership scientifica di INDIRE. La mostra propone un programma scientifico di altissimo livello coordinato dal Prof. Giovanni Biondi, avvalendosi di un Comitato organizzatore del quale fanno parte, a fianco di Firenze Fiera, il Ministero dell’Istruzione e Merito, la Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Città metropolitana di Catania, il Comune di Catania, la Città di Misterbianco, gli atenei di Palermo, Catania, Kore di Enna e Messina, Arpa Sicilia insieme all’Istituto Scolastico Regionale per la Calabria e all’Istituto Scolastico Regionale per la Puglia Partner: Didacta International.

Per iscriversi e partecipare agli eventi formativi della manifestazione è necessario consultare il programma scientifico sul sito di Didacta Italia https://fieradidacta.indire.it/it/programmadidacta-sicilia/ e selezionare le attività interessate, completando la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, utilizzando anche la Carta del docente.