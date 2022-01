Figliuolo: “Con prescrizione del medico tampone gratuito per alunno a contatto con positivo”

Sul ritorno a scuola e sul testing per gli alunni, è intervenuto il commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo a ‘Mezz’ora in più’ condotto da Lucia Annunziata:

“Sicuramente è importante il ritorno a scuola. Alla fine le scuole sono dei luoghi sicuri dove si sta in maniera ordinata, con le mascherine, con il distanziamento ed è importantissimo dal punto di vista sociale. Noi abbiamo visto le maggiori associazioni, anche di psicologi, quali sono i risvolti e soprattutto anche di equità sociale. In molte zone d’Italia, specie al Sud, ci possono essere persone che hanno poca possibilità di accedere alla rete Wi-Fi, di connettersi, l’abbiamo visto anche coi test Invalsi”.

“Il testing è importante. Noi ci siamo attivati prima di Natale, dando una mano a quello che devono fare le Regioni e le Province autonome, immettendo anche delle risorse della Difesa qualificate che non possono essere la panacea di tutti i mali. In quest’ultimo decreto sono stati stanziati 92 milioni e mezzo per fare questo: quando un alunno diventa contatto di un positivo (per le scuole secondarie di primo e secondo grado) la famiglia chiama il medico di medicina generale, il quale valuta il tipo di caso e fa una prescrizione. Con quest’ultima l’alunno può andare in farmacia e nelle strutture convenzionate e gratuitamente può fare un tampone. Questo è un ausilio, poi le Asl fanno il loro mestiere. In questo momento la Difesa è presente con dei team in 14 Regioni“.